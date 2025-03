La torta mimosa la facciamo al cioccolato, piacerà anche ai bambini

Facile e veloce, per l’8 marzo puoi preparare la torta mimosa… al cioccolato! Scopri come ottenere un dolce che piacerà a tutti.

Per l’8 marzo il dolce da preparare è senza ombra di dubbio la famosissima e amatissima torta mimosa. Oggi vogliamo proporti la ricetta in versione cioccolatosa che piacerà tantissimo anche ai piccoli di casa.

La torta mimosa al cioccolato è semplice da preparare. Dovrai prima cimentarti nella realizzazione della base al cacao, dopodiché dovrai preparare la crema pasticcera classica oppure arricchirla con del cioccolato fuso.

Ecco, quindi, come preparare il dolce dell’8 marzo!

Come preparare la torta mimosa al cioccolato: la ricetta per la festa della donna

Per la preparazione di tutti i dolci fatti in casa è fondamentale utilizzare le uova a temperatura ambiente. Segui passo dopo passo la nostra ricetta qui sotto e vedrai che otterrai un dolce come quello della pasticceria!

Come preparare la torta mimosa al cioccolato: la ricetta per la festa dela donna – Pourfemme.it

Ingredienti per la base

5 uova

50 gr di cacao amaro

50 gr di fecola di patate

60 gr di farina 00

150 gr di zucchero

aroma alla vaniglia

Ingredienti per la crema

250 ml di latte

20 gr di amido di mais

3 tuorli

80 gr di zucchero semolato

50 gr di cioccolato fondente

Ingredienti per la bagna

120 ml di acqua

30 gr di zucchero semolato

Procedimento