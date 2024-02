Torta mimosa, la ricetta per ottenere un dolce soffice e delizioso

Come preparare una torta mimosa fatta in casa per celebrare la festa della donna. Il risultato sarà eccezionale!

Il classico dolce per festeggiare l’8 marzo, giorno in cui si celebra la festa della donna. La torta mimosa è molto semplice da preparare, se non hai mai preparato un dolce fatto in casa con questa ricetta vai sul sicuro. Il procedimento è molto veloce, ti basterà unire gli ingredienti in una terrina e il gioco è fatto.

Prima di leggere come preparare la torta mimosa, è importante conoscere il significato dell’8 marzo e la storia di questa festa tanto diffusa. Puoi trovare un chiaro approfondimento circa la storia e il significato della festa della donna.

Torta mimosa, il dolce semplice e sofficissimo

La torta mimosa non richiede tanti passaggi, l’importante è prepararla in anticipo in modo da lasciarla raffreddare al punto giusto prima di poterla farcire. In questo caso seguiremo la classica ricetta, ovvero una deliziosa farcia di crema pasticcera fatta in casa. In alternativa puoi utilizzare la crema che preferisci.

Ingredienti

3 uova

150 gr di zucchero

150 gr di farina 00

1 limone

1 bustina di lievito per dolci

1 pizzico di sale

250 gr di pasticcera

200 ml di acqua

3 cucchiai di liquore a scelta

20 gr di zucchero bianco

Procedimento

La prima cosa da fare è montare le uova con lo zucchero con l’aiuto di una frusta elettrica o una planetaria. Dopodiché spegni lo strumento e passa ad una spatola. Quindi aggiungi il pizzico di sale, il lievito per dolci e la farina 00 un po’ alla volta. Effettua dei movimenti lenti dal basso verso l’altro in modo da non far smontare le uova. Dovrai ottenere un composto liscio e omogeneo. Prepara uno stampo a cerniera di circa 23 cm, versa al suo interno il composto ottenuto e inforna a 180 gradi per circa 30 – 35 minuti. Prima di tirare fuori fai la prova stecchino! A questo punto puoi preparare la crema pasticcera fatta in casa, ti suggeriamo di seguire la nostra ricetta per una versione light e semplice da preparare! Sforna la torta e metti da parte. Lascia che si raffreddi prima di poterla rimuovere dallo stampo e dividerla a metà. Ora dividi la torta in 3 dischi, il primo dovrà essere più sottile degli altri in quanto ti servirà per ottenere l’effetto mimosa. Quindi taglia in piccoli pezzi quadrati il primo disco e metti da parte. Crea la bagna con acqua, zucchero e liquore a scelta, in presenza di bambini puoi optare per latte e cacao. Bagna il primo disco e spalma metà della crema su tutta la superficie. Ricopri con l’altro disco, bagna la sua superficie e spalma il resto della crema passando anche per i lati. A questo punto inizia a decorare la torta mimosa con i quadratini di pan di spagna ottenuti in precedenza. Lascia riposare in frigorifero per almeno 1 ora, risulterà così più saporita e morbida. Porta a tavola la tua torta mimosa fatta in casa, il successo è assicurato!

Per una versione più originale della torta mimosa puoi provare a preparare la torta con meringhe, una ricetta facile e veloce per festeggiare la festa della donna!