Prepara la torta mimosa all’ananas per l’8 marzo e il successo è assicurato

La torta mimosa all’ananas è perfetta per la festa della donna. Ecco come prepararla in occasione dell’8 marzo!

L’8 marzo è il giorno dedicato alla festa della donna. Il dolce tipico per celebrare questo giorno tanto importante è la torta mimosa. Oggi ti proponiamo una versione più delicata e particolare della classica ricetta, l’ingrediente da aggiungere sarà proprio l’ananas.

Per preparare questa ricetta avrai bisogno di tempo, quindi armati di pazienza e inizia a preparare questo dolce anche dalla sera prima. La base della torta dovrà essere completamente fredda, così come la crema all’ananas dovrà essere incorporata alla panna solo quando non è più calda. Farcirla è semplicissimo, l’effetto mimosa si ottiene davvero con poco.

Come preparare una torta mimosa all’ananas semplice

La preparazione è molto semplice, non verrà utilizza della frutta fresca bensì sciroppata. Nei reparti del supermercato la frutta sciroppata è facilmente reperibile, ti suggeriamo di acquistarne una di qualità per una buona riuscita del dolce fatto in casa.

Ingredienti

1 base torta mimosa

4 tuorli

2 cucchiai di fecola di patate

100 gr di zucchero

300 ml di panna

200 ml di ananas sciroppato

400 ml di latte

1 lime

1 bicchiere di succo di ananas

1 bicchiere di acqua

2 cucchiai di zucchero

2 cucchiai di rum

Procedimento