Le olive all’ascolana senza carne son piaciute proprio a tutti

Le olive all’ascolana sono un antipasto tipico della regione delle Marche, vengono proposte come contorno, come antipasto o come finger food da gustare ad un buffet. Come preparare le olive all’ascolana in versione vegetariana?

La ricetta è semplice, quella originale prevede l’utilizzo del macinato da inserire proprio all’interno dell’oliva, in questo caso andremo a preparare un ripieno di patate.

Il procedimento è molto semplice, continua a leggere per scoprire come poter preparare questo street food marchigiano tanto amato in tutta Italia!

Olive all’ascolana vegetariane, ricetta facile e veloce per tutti

Per un antipasto che possa mettere d’accordo tutti potresti proporre sia la versione vegetariana che le classiche olive ascolane ripiene di carne.

Per poter preparare questo street food tanto amato avrai bisogno di pochi ingredienti. Sicuramente molti di questi li hai già in casa, quindi possono diventare anche un antipasto last minute da proporre agli ospiti!

Ecco, quindi, come ottenere un finger food a dir poco strepitoso!

Ingredienti

200 gr di olive verdi

2 patate

1 uovo

15 ml di olio extra vergine di oliva

1 pizzico di noce moscata

1 pizzico di sale

pangrattato q.b

olio di semi

Procedimento

Per poter preparare le olive ascolane vegetariane dovrai innanzitutto lavare le patate sotto acqua corrente per qualche minuto. Dopodiché dovrai metterle all’interno di una pentola piena di acqua fredda e portare il tutto sul fuoco. Porta a bollore l’acqua, da quel momento in poi dovrai calcolare all’incirca 30 minuti di cottura. Scola le patate quando risulteranno tenere e mettile da parte a raffreddare. Prendi le olive e privale del nocciolo, poi prendine all’incirca una ventina e passale nel mixer fino a ottenere una cremina. Aggiungi il sale, l’olio extra vergine di oliva e la noce moscata. Schiaccia le patate che hai cotto in precedenza e uniscile alle olive che hai tritato. Prendi un po’ di impasto e posizionaci al centro un’oliva, quindi richiudi fino a formare una pallina. Procedi in questo modo fino a quando non avrai terminato tutti gli ingredienti. Sbatti un uovo in un piatto, quindi passa una pallina prima nell’uovo poi nel pangrattato. Riscalda l’olio di semi, poi friggi le tue olive all’ascolana vegetariane fino a quando non diventeranno ben dorate. Scola su carta assorbente e porta in tavola le tue olive ascolane vegetariane! Saranno buone sia calde che fredde, ma il consiglio è quello di gustarle appena cotte.

Puoi preparare le olive all’ascolana per un buffet di un compleanno e stupire gli invitati!