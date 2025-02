San Valentino, 3 antipasti da preparare per una cena romantica

Per San Valentino puoi stupire il partner con una cena romantica in casa. Quali sono le ricette più facili e veloci da preparare? Per fare un regalo alla tua dolce metà potresti iniziare ad un antipasto semplice e veloce.

Ecco 3 idee di antipasti di San Valentino veloci da poter preparare anche in anticipo!

3 antipasti di San Valentino veloci: come stupire il partner

Per poter stupire il partner con una cena romantica per San Valentino, dovresti assolutamente provare questi 3 antipasti.

Facili e veloci, anche se hai poca esperienza in cucina potrai preparare un menu coi fiocchi. Puoi preparare uno di questi antipasti oppure portarli tutte e tre in tavola, così da rendere la cena più sfiziosa.

Involtini primavera

Se entrambi amate la cucina cinese, potresti stupire la tua dolce metà con un antipasto come questo. Preparare gli involtini primavera come quelli del ristorante è semplicissimo: dovrai rimediare delle sfoglie per involtini, come la pasta fillo, e farcirle con un ripieno di verdure, come cavolo cappuccio, carote e cipolle.

Il procedimento è molto veloce, nonostante ciò ti consigliamo di preparare gli involtini in anticipo così da doverli riscaldare la sera per goderti appieno la cena romantica!

Cozze gratinate piccanti

Se vuoi stupire il tuo compagno con un antipasto a base di pesce, prova la ricetta delle cozze gratinate piccanti. Puoi anche omettere il peperoncino se non è di vostro gradimento e optare per un semplice antipasto di cozze.

Per renderle più sfiziose, però, ti consigliamo di preparare una miscela di pane raffermo, formaggio, aglio, olio e prezzemolo, così da rendere il tutto più croccante e sfizioso!

Vol au vent con crema di salmone affumicato

Con il salmone affumicato puoi preparare tantissime ricette sfiziose, proprio come questi val au vent! L’antipasto che ti proponiamo di preparare per il giorno di San Valentino è composto da una base di val au vent, da comprare anche già pronti da farcire o da preparare da zero, e un ripieno di crema al salmone affumicato.

La crema la prepari in meno di 2 minuti, se acquisti i val au vent già pronti questo antipasto sarà in tavola in men che non si dica. Ideale, quindi, per chi ha poco tempo e torna a casa tardi dal lavoro!