Cozze gratinate piccanti, ricetta facilissima per antipasti sfiziosi

Ecco come fare la ricetta delle cozze gratinate piccanti in poche e semplici mosse per gustare un antipasto super sfizioso.

Preparare la ricetta delle cozze gratinate piccanti è davvero un gioco da ragazze. Seguite le nostre indicazioni e potrete portare in tavola un delizioso antipasto di mare che piacerà molto ai vostri ospiti.

Si tratta di una prelibatezza culinaria che combina il sapore dei frutti di mare agli ingredienti della gratinatura resi speciali da un tocco piccante. Le potete servite come antipasto o come secondo piatto. Vediamo insieme come si preparano in modo facile e veloce.

La ricetta delle cozze gratinate piccanti

Le cozze gratinate piccanti sono uno degli antipasti di mare più facili da fare per chi vuole portare in tavola un piatto molto gustoso. Le cozze sono ripiene di una deliziosa miscela di pane prezzemolo, aglio, peperoncino e formaggio. Successivamente i molluschi vengono cotti al forno fino a quando si forma una deliziosa crosticina croccante e dorata.

La nota piccante delle cozze gratinate piccanti viene dal peperoncino che viene aggiunto alla miscela di pane grattugiato. Questo semplice ingrediente dà al piatto un tocco di vivacità in più e rende le cozze ancora più gustose.

Ingredienti per quattro persone

1 kg di cozze

1 spicchio di aglio

80 g di pane raffermo

Prezzemolo qb

40 gr di formaggio grattugiato

1 cucchiaino di peperoncino piccante in polvere

Olio extra vergine di oliva qb

Procedimento

Ecco come si prepara la ricetta delle cozze gratinate piccanti. Prima di tutto lavate bene tutti i gusci delle cozze, togliete il bisso (la barbetta) e mettetele in una pentola, coprite con il coperchio e accendete il fuoco. Dopo meno di cinque minuti saranno tutte aperte, se notate qualche cozza chiusa eliminatela. Eliminate anche i gusci vuoti. Filtrate il liquido di cottura tenendolo da parte. Ora mettete in un mixer il pane raffermo, qualche ciuffo di prezzemolo, il formaggio grattugiato, lo spicchio di aglio sbucciato e a cui va tolta la parte centrale. Trasferite il tutto in un piatto, unite il peperoncino, un poco di liquido di cottura delle cozze e un paio di cucchiai di olio extra vergine di oliva. Mescolate per far insaporire il tutto. A questo punto, con un cucchiaio de composto ottenuto coprite ogni cozza pressando bene e disponetele su una teglia coperta di carta forno. Cuocete nel forno preriscaldato a 180 gradi per 15 minuti. Servite le vostre cozze gratinate piccanti ben calde.

Questa ricetta è deliziosa e la potete servire in tavola sempre, ma è perfetta per arricchire l’offerta degli antipasti di Natale più sfiziosi.