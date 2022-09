Acne sul sedere: la guida definitiva per sbarazzarsene

Per quanto costituiscano, nella maggior parte dei casi, motivo di imbarazzo e forte disagio i brufoli situati sul corpo sono e continueranno ad essere un argomento di interesse globale: se la perfetta skincare routine per chi ha l’acne appare oggetto di continue sperimentazioni, come liberarsi di quella in altre aree è ancora un mistero. Ma non per noi!

L’acne sul lato b, ad esempio, è un cruccio comune a molti e la sua presenza è da imputare principalmente -indovinate?- a stress e vita sedentaria. Ma come sbarazzarsene per sempre? Abbiamo noi la soluzione.

Acne sul lato b: come dirgli addio (per sempre)

Foto Pinterest | THE LAB & CO.

Prima di tutto è bene specificare che quella che comunemente riconduciamo all’acne, se situata sul lato b, non è altro che follicolite: ciò si deve all’attrito dell’area interessata contro capi eccessivamente stretti, oppure in seguito alla depilazione ed all’attività fisica con conseguente ed inevitabile irritazione.

Si tratta, in sostanza, di un’infezione del follicolo pilifero (da qui follicolite, appunto) la quale causa fastidi come prurito o addirittura dolore. La soluzione per prevenirla starebbe nel ricorrere all’utilizzo di un sapone antibatterico ed optare per tessuti traspiranti ma, qualora fosse oramai troppo tardi, niente panico: un buon detergente a base di acido salicilico aiuterà efficacemente a liberare i pori ostruiti.

E, sebbene la tentazione di rifugiarsi in un vigoroso scrub corpo fai da te sia tanta, pare che questo possa ulteriormente peggiorare la situazione portando ad antiestetiche cicatrici ed iperpigmentazione. Parola di dermatologo!