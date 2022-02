Ieri avevamo occhi solo per l'abito di Giovanna Civitillo

Sanremo è iniziato e sono già tantissimi i look e i make up che ci hanno conquistato, dai cantanti in gara alla splendida madrina della prima serata Ornella Muti. Uno in particolare, però, ha colpito i nostri occhi lasciandoci senza fiato: l’abito giallo canarino di Giovanna Civitillo.

Giovanna Civitillo sfoggia il colore must della primavera

L’avevamo già anticipato qualche giorno fa e Giovanna Civitillo, moglie del direttore artistico Amadeus, lo ha confermato: il giallo sarà uno dei colori predominanti di questo 2022. Seduta in prima fila durante la prima serata del Festival della canzone italiana, non è di certo passata inosservata e anche Fiorello ci ha scherzato su, sottolineando il colore acceso che spiccava su tutta la sala.

Un abito frizzante e allegro, con spalline sottili e gonna in tulle vaporoso. Una vera sferzata di colore per la serata d’apertura dell’appuntamento più atteso dell’anno! Ci vuole coraggio, questo è sicuro, per indossare una tonalità di giallo così intensa e Giovanna Civitillo lo ha fatto con sicurezza, risultando semplicemente meravigliosa. Anche perché il contrasto con i capelli scuri e un make up semplice è davvero il top!