5 sport low cost all'aria aperta

5 sport low cost da fare all’aria aperta. Un quintetto di attività fisiche che si possono praticare al parco o nel giardino di casa, tra le radure della campagna o nei sentieri più incontaminati in montagna. Perché muoversi per mantenersi in allenamento non significa per forza spendere in costosi abbonamenti in palestra o fare sempre attività tra quattro mura: ecco 5 idee per allenarsi al meglio a stretto contatto con la natura (e risparmiando soldi).

1. Jogging

Il jogging, la più classica delle corse nel parco dietro casa, è lo sport low cost per eccellenza, a costo zero e dai risultati garantiti se praticato con costanza e nelle giuste dosi. Garantisce una sana carica di attività aerobica, utile sia per smaltire il peso di troppo e per rassodare i muscoli di tutti i distretti corporei, dalle gambe alle braccia, ma è ottimo anche anche per stimolare il metabolismo e il sistema cardiovascolare. Il consiglio è di dedicare alla corsa almeno mezz’ora tre volte alla settimana, incrementando progressivamente sia il ritmo sia la frequenza.

2. Bicicletta

L’investimento iniziale c’è, cioè l’acquisto della bicicletta, ma poi questo sport non richiede abbonamenti o costi fissi, prenotazioni o tempistiche precise. Pedalando, in città come in campagna, in montagna come in riva al lago, si possono bruciare calorie e rendere i muscoli più tonici, forti ed elastici. Gli unici requisiti richiesti, oltre all’ovvia padronanza del mezzo, sono la buona volontà e la costanza. Saltando in sella almeno due volte la settimana, per circa un’ora, i risultati non tarderanno ad arrivare.

3. Crossfit fai da te

Crossfit, la disciplina più amata dalla star di mezzo mondo e non solo: è una tecnica in cui si intrecciano diverse discipline, dai pesi alla corsa. Con un po’ di astuzia, si può praticare all’aperto e a costo zero almeno due volte la settimana, facendo diversi percorsi di allenamento. Un esempio: si può alternare il sollevamento pesi agli addominali, gli scatti di corsa con lo step e i salti a ginocchia unite.

4. L’arrampicata

Low cost, ma non per tutti. Low cost perché si può praticare all’aria aperta, senza la necessità di chiudersi in costose palestre. Non per tutti perché implica una preparazione fisica e tecnica non proprio alla portata di tutti. Stiamo parlando dell’arrampicata, sport da fare all’aria aperta e in modo low cost solo dopo aver un po’ di esperienza con istruttori esperti. Può essere lo sport perfetto per allenarsi a contatto con la natura anche solo una volta la settimana.

5. Salti e step

Non è un vero e proprio sport, ma piuttosto è un’attività fisica facile e alla portata di tutti che comprende due diversi tipi di esercizio utili per ridefinire la silhouette e perdere quei tanto odiati chili di troppo senza spendere nemmeno un euro. Salti e step: allo scopo bastano una corda, anche fai da te, e un semplice gradino. Il consiglio è di dedicare venti minuti al giorno all’alternanza di questi esercizi, sollevando un piede alla volta e alzando il più possibile le ginocchia.