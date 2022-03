Nella giornata mondiale dell'acqua non perdere queste borracce di tendenza!

Non solo oggetti utili per la vita di tutti i giorni fuori casa, ma anche vere e proprie opere d’arte che diventano scrigni di glamour e fanno tendenza. Stiamo parlando delle mitiche borracce, ma in una versione così accattivante e originale da essere praticamente irresistibili. Anche se avete deciso di non andare oltre il vostro divano…

Le migliori borracce da non perdere per la Giornata mondiale dell’acqua

Le migliori borracce di tendenza da avere e portare sempre con voi? Sono veri e propri oggetti estetici capaci di farvi innamorare, anche solo come accessori da esporre in casa (Chiara Ferragni docet). E non sono solo belle: sono anche buone perché fanno bene all’ambiente nella loro composizione che rispetta la natura.

Tra le idee più glam e attente all’ambiente – perfetta sintesi della sensibilizzazione nella Giornata mondiale dell’acqua – troviamo sicuramente i prodotti 24Bottles, certificati CarbonNeutral® a impatto zero e realizzate nel segno della riduzione delle emissioni!

Foto 24Bottles

Oltre alla loro innegabile bellezza e utilità, queste borracce fanno parte di un progetto per portare acqua pulita nelle comunità rurali dell’India. E hanno anche la certificazione B Corporation, cosa chiedere di più?

Un altro brand da non perdere in fatto di borracce di tendenza che rispettano l’ambiente è l’ecoborraccia Honey Holly, coloratissima e realizzata con materiali ecologici privi di elementi nocivi per la salute e per il nostro pianeta!

Rivestite in acciaio Inox, sono disponibili in una vasta gamma di tonalità che vanno dallo spumeggiante fluo al più romantico pastello…