La lotta all’inquinamento e al cambiamento climatico passa per la riduzione del consumo di plastica: per questo Chiara Ferragni ha lanciato col suo brand nei giorni scorsi la borraccia Clima Bottles, realizzata insieme a 24Bottles, col quale aveva già collaborato.

In acciaio inossidabile e con una capienza di mezzo litro, mantiene le bevande fresche per 24 ore e calde per 12. Ovviamente riutilizzabile, è completamente glitterata e decorata con l’inconfondibile occhio azzurro Eyelike, simbolo del brand. La bottiglia è piaciuta così tanto, complice anche il prezzo di soli 39 € per un accessorio del settore lusso, da andare esaurita in soli 50 minuti dal lancio.

Un cambio radicale rispetto alla chiacchierata collaborazione con Evian del 2018, quando le bottigliette d’acqua luxury vennero vendute a 8 € tra l’indignazione generale: ora Chiara Ferragni con questa borraccia lancia un messaggio di sostenibilità, invitando al riutilizzo.

D’altronde, come abbiamo visto nell’ultimo anno, quando l’influencer si espone per cause sociali importanti viene ascoltata con grande attenzione, spostando l’opinione pubblica. A oggi la sua parola e il suo esempio hanno un peso specifico importante: l’invito a preferire bottiglie riutilizzabili a discapito di quelle usa e getta è stato subito recepito.

Chiara Ferragni: la borraccia Clima Bottles è l’ennesimo successo

Il successo della Clima Bottles è solo la conferma della popolarità di Chiara Ferragni e dell’oculatezza delle sue scelte. Nei giorni scorsi è entrata a far parte del cda di Tod’s, facendo volare in borsa il titolo, dimostrando come la sua percezione sia assolutamente positiva.

C’è stata però qualche critica in merito alla borraccia, infatti qualcuno ha accusato che ne siano state prodotte troppe poche per la richiesta, con l’intento di alimentare l’hype. Intanto su eBay sono già sbucate a 70 euro: è già partito il fenomeno del reselling, che conferma la mossa azzeccata di Chiara Ferragni.