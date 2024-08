Yoga o Pilates, le differenze tra le due discipline

Spesso vengono confusi in quanto molto simili, se hai i dubbi su cosa scegliere tra yoga e pilates dovresti assolutamente conoscere prima le differenze tra le due discipline.

Innanzitutto lo yoga nasce tantissimi anni fa in India, è una pratica spirituale che consiste nel ripetere delle sequenze ben specifiche per collegare corpo e mente. Il pilates, invece, nasce nel Novecento per opera di Joseph Pilates, da qui il nome, con lo scopo di riabilitare i soldati feriti durante la Prima Guerra Mondiale. L’obiettivo era proprio quello di allungare il corpo, migliorare la respirazione e rendere anche più forte la muscolatura.

Yoga o pilates per dimagrire e per tonificare, qual è meglio?

Yoga o pilates, quale scegliere? La risposta ovviamente potrai trovarla solo dentro di te, in base alle tue esigenze e agli obiettivi che desideri raggiungere.

Il pilates con tutte le sue sfumature e le sue varianti, come ad esempio il pilates a muro, può essere praticato per il raggiungimento di determinati obiettivi, come l’allungamento, diventare più flessibili e soprattutto tonificare il corpo. Esistono due modi per praticare il pilates: il matwork, quindi a corpo libero con il tappetino, o con l’utilizzo di determinate macchine.

Tanti esercizi del pilates, così come quelli dello yoga, aiutano anche a migliorare la postura, infatti sono due discipline ideali da praticare nel quotidiano per la schiena. Anche lo yoga può aiutarti a perdere peso, esistono diverse tipologie di yoga che ti aiutano a dimagrire se associati ad altri tipi di allenamento, ad una sana alimentazione e ad uno stile di vita movimentato.

Gli obiettivi in comune son davvero tanti tra le due discipline. Innanzitutto, come detto in precedenza, aiutano a diventare più flessibili e ad avere il corpo più allungato, quindi migliorano il movimento delle articolazioni. Un altro lato positivo del pilates e dello yoga è che entrambi aiutano a ridurre stress e ansia, specialmente lo yoga che lavora perlopiù sul benessere psichico.

Nonostante ancora oggi ci sia l’errore di pensare che non sia così, sia il pilates che lo yoga aiutano anche ad aumentare la forza muscolare, specialmente gli esercizi del primo. Questa disciplina, infatti, aiuta a migliorare i muscoli del core, rendendo più forte anche la colonna vertebrale così da prevenire eventuali dolori e problemi sulla zona.

Per quanto riguarda la flessibilità, invece, lo yoga potrebbe aiutarti ancora di più. Il nostro consiglio è quello di individuare bene i tuoi obiettivi, poi provare entrambe le lezioni e valutare solo alla fine. Inoltre, tanti insegnanti praticano sia yoga che pilates tanto da realizzare delle lezioni di yoga-pilates, combinando i vari esercizi delle due discipline. Una volta che le avrai provate entrambe, potrai prendere la tua decisione e considerare l’idea di praticare entrambe le discipline!