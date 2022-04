Working Leisure Oysho: la collezione in tessuti tecnici

Oysho passa dall’abbigliamento intimo a quello in tessuti tecnici altamente performanti. Il nome della nuova collezione del brand è Working Leisure, quasi a voler ribadire come si tratti di capi dal gusto casual adatti a giornate lavorative all’insegna del piacere e della comodità.

Foto Oysho

Tra top sportivi, blazer, camicie e bermuda, la collezione propone capi in colori moda neutri classici e raffinati, ad esempio beige, azzurro, bianco o nero. Tutti realizzati in tessuti altamente traspirabili, protezione solare UPF 40 + e resistentissimi!

Foto Oysho

Working Leisure by Oysho: mai più scomodi e fuori moda

L’estetica ci ricorda una moda minimalista e genderless ormai dimentica delle distinzioni di genere, ma piuttosto votata alla migliore performance di abbigliamento possibile! Mentre gli abbinamenti possibili sono tantissimi: da quelli con camicia e bermuda a quelli con top sportivi e pantaloni longuette. Per non parlare degli accessori: maxi bag sporty-chic pensate per portare con noi tutto quello di cui potremmo avere bisogno formano la coppia perfetta con un paio di sneakers, comodissime e di tendenza!

Foto Oysho

L’idea ci capi di stile che non necessitano di troppa manutenzione non è mai stata così allettante come con Oysho Working Leisure!