Weekend d’autunno in Umbria: idee di itinerari tra colori, sapori e relax

Qualche idea per un weekend d’autunno in Umbria, all’insegna del relax, dei sapori e della cultura

L’Umbria, con i suoi meravigliosi paesaggi di colline coperte di uliveti e vigneti, è una delle destinazioni italiane ideali per un weekend d’autunno all’insegna del relax e del gusto. In questo periodo dell’anno, con i colori del foliage autunnale, la regione offre una cornice straordinaria, ideale per chi cerca un rifugio romantico o un’esperienza enogastronomica indimenticabile.

Abbiamo preparato per voi una piccola guida con qualche idea per un weekend d’autunno in Umbria alla scoperta di borghi suggestivi, itinerari del gusto e angoli nascosti, ideali per una fuga romantica.

Weekend d’autunno in Umbria, itinerari enogastronimici: Orvieto e la Strada dei Vini

Il viaggio inizia da Orvieto, affascinante cittadina medievale famosa per il Duomo gotico e per i suoi celebri vigneti. Percorrendo la Strada dei Vini Etrusco-Romana è possibile scoprire antiche cantine in cui degustare l’Orvieto Classico, un vino bianco delicato e raffinato, ottimo per accompagnare le specialità della cucina umbra. In autunno, molte cantine della zona aprono le porte per visite guidate e degustazioni. Un’occasione perfetta per immergersi nei sapori locali e godere delle viste mozzafiato sui vigneti.

A Orvieto non può mancare una visita al suggestivo Pozzo di San Patrizio, un’opera ingegneristica del XVI secolo, da cui si può ammirare un panorama incantevole sulla città. La serata è da dedicare a una cena in uno dei ristoranti del centro storico, dove si possono gustare piatti come la pasta all’uovo umbra o il cinghiale, accompagnati da un buon calice di vino locale.

Montefalco e i vigneti del Sagrantino

Proseguendo verso Montefalco si arriva in uno dei borghi più affascinanti dell’Umbria, noto per la sua posizione panoramica e per i vigneti. In autunno le colline intorno al borgo assumono tonalità calde e avvolgenti, perfette per lunghe passeggiate tra i vigneti. Gli amanti del vino possono esplorare le cantine locali per assaggiare il Sagrantino di Montefalco, un rosso strutturato che esprime l’essenza del territorio umbro.

Passeggiare lungo le mura di Montefalco è un’esperienza romantica e suggestiva, con viste spettacolari sulle colline. Anche una visita al Museo di San Francesco è consigliata: qui si possono ammirare affreschi di Benozzo Gozzoli, oltre a opere che raccontano la ricca storia artistica del borgo.

Spello e le degustazioni di olio nuovo

Un’altra meta perfetta per l’autunno è Spello, borgo arroccato su una collina e noto per le sue viuzze pittoresche e le case adornate di fiori. L’autunno è la stagione dell’olio nuovo, e Spello è uno dei luoghi migliori per assaporare l’olio extravergine di oliva appena prodotto. Durante Frantoi Aperti, la 27ma edizione dell’evento che fino al 17 novembre 2024 celebra la raccolta delle olive, i frantoi della zona offrono visite guidate e degustazioni di olio fresco, accompagnato da bruschette e specialità locali.

Passeggiare tra i vicoli di Spello è un piacere per gli occhi, e una sosta alla Cappella Baglioni nella Chiesa di Santa Maria Maggiore permette di ammirare gli affreschi di Pinturicchio. L’olio nuovo, insieme ai sapori del borgo, è una vera esperienza sensoriale che arricchisce ogni visita.

Idee per un weekend d’autunno in Umbria: Assisi e i sentieri del Subasio

Assisi è un’altra tappa ideale per un weekend d’autunno all’insegna dell’arte, della spiritualità e della natura. Il Parco del Monte Subasio, alle spalle della città, si riempie dei colori dell’autunno, rendendolo perfetto per una camminata tra faggi e querce. Assisi, con le sue stradine acciottolate, invita a un percorso lento e rilassato, dove fermarsi ad ammirare scorci romantici e a godersi un pasto tipico nei ristoranti locali.

Una passeggiata al Bosco di San Francesco, oasi di pace appena fuori dal centro, offre un’esperienza immersiva nella natura, ideale per ritrovare serenità. La Basilica di San Francesco, con i suoi affreschi di Giotto, è una visita imperdibile, mentre i ristoranti del centro propongono piatti tradizionali come la torta al testo e i piatti arricchiti dal tartufo nero, tipico dell’Umbria.

Weekend d’autunno in Umbria: fuga romantica a Gubbio

Gubbio è invece la meta ideale per chi desidera una fuga romantica in un’atmosfera fiabesca. Questo borgo medievale, con le sue antiche costruzioni in pietra, è particolarmente affascinante in autunno. La stagione del tartufo bianco rende Gubbio una tappa imprescindibile per gli amanti del gusto, con mercati e festival dedicati a questo prezioso ingrediente.

Passeggiare nel centro storico di Gubbio, tra vicoli stretti e scorci suggestivi, è come fare un salto nel passato. Raggiungere il Palazzo dei Consoli offre una vista incantevole sulla città, mentre partecipare a una caccia al tartufo guidata permette di scoprire i segreti di questa prelibatezza eugubina. E come concludere una giornata alla scoperta di Gubbio se non con una cena a base di tartufo?

Il Lago Trasimeno e la magia dei suoi borghi

Tra i laghi più belli da visitare in autunno c’è il Lago Trasimeno, un’altra meta incantevole per un weekend romantico in Umbria. Il lago è un luogo di pace e tranquillità, perfetto per rigenerarsi e godersi i riflessi dorati delle colline circostanti. Castiglione del Lago, con i suoi vicoli e le botteghe artigianali, offre un ambiente accogliente e suggestivo.

Una gita in battello verso l’Isola Maggiore consente di scoprire tradizioni e atmosfere uniche. Da non perdere una visita al Palazzo della Corgna, con le sue sale affrescate ricche di storia e la vista sul lago. Nei ristoranti del posto è possibile degustare formaggi e vini delle cantine locali, completando così un weekend che unisce il piacere della natura alla scoperta dei sapori autentici umbri.

L’Umbria in autunno offre davvero un mix unico di bellezze naturali, borghi senza tempo e tradizioni enogastronomiche. Ogni luogo racchiude un’atmosfera diversa, e ogni itinerario permette di assaporare i prodotti genuini del territorio. Che siate alla ricerca di un weekend di relax, di romanticismo o di sapori, l’Umbria ha sempre qualcosa di speciale da offrire per concedersi un’esperienza che, soprattutto con i colori autunno, resta impressa nel cuore. Non resta che preparare la valigia e lasciarsi incantare da questa regione meravigliosa.