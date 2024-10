Foliage e relax: 5 laghi perfetti per un weekend autunnale

L’autunno è una stagione magica per chi ama la natura, soprattutto per la straordinaria trasformazione dei paesaggi grazie al fenomeno del foliage. Le temperature più fresche, l’aria frizzante e i colori accesi di rosso, arancione e giallo creano un’atmosfera unica, perfetta per escursioni in mezzo alla natura. In Italia, oltre ai boschi e alle montagne, anche i laghi in autunno offrono una cornice incantevole in cui ammirare lo spettacolo del foliage.

Tra riflessi dorati sull’acqua e panorami mozzafiato, ecco cinque tra i laghi italiani più belli da visitare in autunno, per scoprire angoli suggestivi e vivere la stagione più poetica dell’anno.

1. Laghi da visitare in autunno: il lago di Braies in Alto Adige

Uno dei laghi più iconici dell’Italia settentrionale è senza dubbio il Lago di Braies, situato nel cuore delle Dolomiti. Sebbene sia una meta amata durante l’estate, è in autunno che Braies mostra tutto il suo fascino. Con le Dolomiti che circondano il lago e si tingono di sfumature autunnali, i riflessi delle montagne e dei larici dorati sull’acqua cristallina creano uno spettacolo indimenticabile.

In questa stagione il turismo cala leggermente, permettendo di godere di una maggiore tranquillità. Il foliage dei boschi che avvolgono il lago e la calma delle sue acque lo rendono un luogo perfetto per passeggiate rilassanti lungo la riva o per un trekking autunnale attraverso itinerari da sogno, verso i rifugi vicini. Ammirare il contrasto tra le vette rocciose e i colori caldi della vegetazione è un’esperienza che rimane impressa.

2. Lago d’Orta, uno dei laghi più romantici da visitare in autunno

Nel nord-ovest dell’Italia il Lago d’Orta è una meta ideale per chi cerca un’atmosfera intima e romantica. Circondato da boschi e borghi affascinanti questo lago è spesso considerato il “fratello minore” del vicino Lago Maggiore, ma offre un’esperienza altrettanto affascinante, se non più autentica.

L’autunno trasforma il Lago d’Orta in un quadro vivente: i colori caldi delle foglie si riflettono nelle acque tranquille, mentre la nebbia del mattino aggiunge un tocco misterioso. Il borgo di Orta San Giulio, con le sue viuzze acciottolate e le case in pietra, diventa ancora più suggestivo sotto la luce autunnale. Una passeggiata fino alla Sacra Monte di Orta offre vedute panoramiche mozzafiato sul lago, con i colori del foliage che fanno da cornice a questo scenario da cartolina.

3. Lago di Nemi, tra leggenda e foliage

Spostandoci verso il centro Italia troviamo il Lago di Nemi. Situato sui Colli Albani, è uno dei luoghi ideali per ammirare il foliage d’autunno vicino Roma. Questo piccolo lago vulcanico è circondato da boschi che, in autunno, si accendono di colori vivaci, creando un contrasto spettacolare con il blu intenso delle sue acque. Conosciuto anche come “lo specchio di Diana” per le antiche leggende legate alla dea romana, il Lago di Nemi è una meta perfetta per chi cerca una fuga autunnale suggestiva ma vicina alla Capitale.

Il borgo di Nemi, famoso per le sue fragoline, diventa ancora più affascinante in autunno, con le sue case color pastello che si stagliano contro il paesaggio dorato. Le escursioni intorno al lago permettono di esplorare la natura circostante, ammirando il foliage autunnale che si riflette nelle acque calme. Inoltre, visitare il Museo delle Navi Romane situato sulle sponde del lago, è un’occasione per vivere un’interessante esperienza che unisce natura e storia.

4. Lago di Scanno, il cuore verde d’Abruzzo con i colori autunnali

Il Lago di Scanno, situato nel cuore dell’Abruzzo, è un vero paradiso per gli amanti della natura e delle escursioni. Questo lago di origine naturale è incastonato tra le montagne del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise ed è circondato da boschi rigogliosi che in autunno si trasformano in una tavolozza di colori caldi e vibranti.

Uno dei punti più suggestivi per ammirare il lago e il foliage è la famosa “vista a cuore” che si può raggiungere con una breve escursione. Dall’alto, il Lago di Scanno appare a forma di cuore, un’immagine romantica che diventa ancora più affascinante quando circondata dai colori autunnali. Le passeggiate lungo le sue rive sono un’ottima occasione per respirare l’aria fresca di montagna, ammirare la fauna selvatica e immergersi in un paesaggio naturale incontaminato.

5. Lago di Como, l’eleganza si veste dei colori più caldi

Conosciuto per i suoi paesaggi eleganti e le sue ville storiche, il Lago di Como offre uno scenario straordinario in qualsiasi stagione, ma in autunno si trasforma in un vero spettacolo di colori. Le colline che circondano il lago, ricoperte di boschi, si accendono di toni caldi e intensi, creando un contrasto pittoresco con le acque blu scuro.

Le cittadine di Bellagio, Varenna e Menaggio, che costellano le sue rive, sono meno affollate rispetto all’estate e diventano luoghi ideali per una fuga romantica autunnale. Passeggiare nei giardini delle ville storiche, come Villa Melzi e Villa Carlotta, permette di godere del foliage in un contesto di rara bellezza. Gli alberi secolari e i giardini botanici di queste dimore si tingono d’autunno, offrendo un connubio perfetto tra arte, storia e natura.

L’autunno è senza dubbio una delle stagioni migliori per esplorare i laghi italiani. Ognuno ha il suo carattere unico e, con i colori dell’autunno che ne esaltano la bellezza, queste mete diventano perfette per un weekend fuori porta all’insegna della natura e del relax. Quindi, zaino in spalla, macchina fotografica alla mano, e preparati a scoprire alcuni dei luoghi più suggestivi del nostro Paese!