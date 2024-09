Il foliage d’autunno vicino Roma: dove andare e dove passeggiare nel Lazio

L’autunno è una stagione che sprigiona magia sotto tutti i punti di vista. In questo periodo dell’anno, la natura si tinge di colori caldi che vanno dal rosso intenso all’oro, passando per il marrone e l’arancione. L’aria si fa più fresca, ci sono le prime piogge e anche le prime passeggiate avvolti da maglioni, cappotti, sciarpe e cappucci.

Il foliage d’autunno a Roma è spettacolare. Scopriamo insieme dove andare e dove passeggiare nel Lazio, per vedere il foliage d’autunno vicino Roma.

Foliage d’autunno vicino Roma: dove passeggiare nel Lazio

Per ammirare il foliage d’autunno vicino Roma, è possibile andare a passeggiare nei pressi del Monte Tuscolo che diventa un vero e proprio spettacolo durante la stagione autunnale. È un luogo magico: per l’esattezza, si tratta di una montagna di formazione vulcanica appartenente ai Colli Albani nella zona dei Castelli Romani. Qui la natura dà il meglio di sé tra fiori, funghi, castagne e le foglie dalle mille sfumature avvolgenti.

Da non perdere è anche il Bosco del Sasseto a Torre Alfina, borgo in provincia di Viterbo. Qui è possibile ammirare non soltanto la natura che esplode, ma anche il suggestivo castello presente. Il Bosco del Sasseto è un vero posto da fiaba, costellato di alberi antichi e fiori da sottobosco. Insomma, una vera magia da scoprire in autunno.

Escursioni a Roma: Villa Borghese, Parco dell’Appia Antica e Villa Doria Pamphilj

L’incantevole Villa Borghese è un vero spettacolo in autunno, con le foglie che cambiano colore e cadono. Potrete scattare delle bellissime fotografie immortalando fontane, alberi, viali e laghetti. Una passeggiata in questo bellissimo luogo è consigliata durante questa incredibile stagione. Del resto, si tratta di uno dei parchi più grandi d’Europa.

Il Parco dell’Appia Antica è il più grande di Roma, nonché il più grande d’Europa. Immense distese verdi e monumenti da scoprire, in quella che è un’area naturale protetta. Senza alcun dubbio, l’ideale per una gita in un week-end tutto autunnale. Fare delle passeggiate qui vi permetterà di riconnettervi con la natura.

Infine, tra i luoghi dove andare in autunno non dimenticate Villa Doria Pamphilj, parco pubblico di Roma in cui potrete perdervi tra le incantevoli bellezze della natura. Tra cascate, alberi, laghi e fontane, anche questo luogo vi permetterà di scoprire i colori del foliage a Roma, mentre ammirate la famosa residenza storica.