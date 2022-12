Viva Magenta, come truccarsi col color Pantone 2023

Il Pantone Color Institute ha deliberato: in seguito allo scorso, indimenticabile Very Peri spetta ora al Viva Magenta dipingere di nuova energia il mondo della moda così come quello del beauty. Versatile, inclusivo, d’impatto. Perfettamente a metà strada tra eguali quantità di rosso e di blu, questa meravigliosa tonalità discendente dalla grande famiglia dei rossi è in grado di valorizzare più e più tipologie di incarnato, illuminandole incredibilmente mentre sfida le regole dell’Armocromia.

Le Make-up Inspo più accattivanti per portare sul viso il Re dei colori nell’anno nuovo

Oltre che essere chiamato a colorare indistintamente strade e passerelle nel 2023 a venire, al magenta spetta un ennesimo arduo compito: quello di impersonare la ritrovata serenità, costituendo immaginariamente un ponte tra natura (essendo esso ricavato dalla cocciniglia, uno dei coloranti più intensi presenti in essa) e modernità. Ma come indossarlo… sul volto? Vediamo insieme qualche Beauty Inspo che possa far incontrare make-up e magenta secondo le tendenze trucco dell’autunno/inverno!

Look “Total-Magenta” per Miranda Kerr

Miranda Kerr – Foto Instagram @mirandakerr

L’ispirazione giusta arriva da una vecchia conoscenza: lo abbiamo visto lo scorso inverno con il successo riscosso dal cosiddetto Tint Trend, ossia la furba tendenza che prevedeva la realizzazione di un’intera full-face mediante un’ unica nuance, e lo rivedremo con l’anno nuovo proprio con il magenta protagonista.

Punta tutto sulle labbra con la combo rossetto magenta e gloss

Foto Pinterest | Mailchimp

Perché non porre l’attenzione, invece, interamente sul rossetto? Le maggiori tendenze del momento vertono sul trucco labbra, vestendole di una seducente finitura glossy a cui è impossibile resistere.

Make-up occhi grafico e color magenta come Kylie Jenner

Kylie Jenner – Foto Instagram @kyliejenner

Sono ancora i grafismi, poi, a dominare il trucco occhi attuale. E Kylie Jenner dimostra di saperlo bene, esattamente come sa quanto il magenta e le sfumature affini si intonino alla perfezione al make-up ideale per gli occhi marroni.