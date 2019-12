Arriva il Natale ed è tempo di regali e biglietti natalizi. Se non avete proprio il tempo di scrivere gli auguri ad amici e parenti: una valida alternativa potrebbe essere quella di inviare loro un videomessaggio natalizio. Di seguito abbiamo raccolto una selezione dei video di auguri di Buon Natale più visualizzati da inviare durante le feste natalizie a coloro che amiamo.



Si possono condividere sui social come Facebook oppure via telefono con WhatsApp, una delle applicazioni più gettonate quando si parla di condividere immagini e video divertenti.

Video Per un milione di auguri: la canzone di Natale di Radio Deejay

Video Merry Christmas – Crazy Frog

Auguri di Buon Natale

Video auguri di Natale divertenti

Se è un video natalizio divertente quello che state cercando, questa è la sezione giusta! Abbiamo raccolto i migliori video in circolazione da condividere con i vostri amici per augurare loro di trascorrere un buon Natale.

Buon Natale con i Minion

Cani e Gatti: video natalizi

Buon Natale divertenti con i cuccioli

Video divertenti gattini Tanti Auguri

Video di Natale con i testi delle canzoni natalizie

Oltre ai videomessaggi per augurare Buon Natale, in rete esistono tantissimi video di Natale con i testi delle canzoni natalizie. Quante volte è capitato a tutti noi di non sapere il testo di una canzone e di dover ricorrere a internet per cercarlo? Di seguito troverete i migliori video natalizi da guardare con la famiglia durante le feste e cantare assieme le canzoni per entrare a pieno nello spirito del Natale. Quali sono le canzoni natalizie più famose? A Natale puoi, in italiano, oppure le celebri Jingle Bells e We Wish You a Merry Christmas, ovviamente!

Video canzone A Natale puoi con testo

Video canzone Jingle Bells con testo

Video canzone We Wish You a Merry Christmas con testo

Se siete in cerca di un video da mandare durante il cenone della Vigilia, oppure mentre gustate assieme alla famiglia il pranzo di Natale, questo che segue potrebbe fare proprio al caso vostro. Si tratta di una collection di musiche natalizie perfette per fare da sottofondo durante il pasto. Ricordate però: in questi casi mai tenere il volume troppo alto altrimenti potrebbe rendere difficoltosa la conversazione a tavola.

Video auguri di Buon Natale per bambini

Se i vostri bimbi sono abbastanza grandicelli e volete mostrare loro dei video natalizi, ne abbiamo raccolti alcuni di carinissimi che possono vedere senza problemi. Si tratta di video di auguri di Buon Natale per bambini con protagonisti i personaggi dei cartoni animati.

Buon Natale con Masha e Orso

Buon Natale Disney

Canzoni di Natale per bambini