La fine dell’estate è arrivata e l’autunno apre le sue porte alla fantasia. Oggi inizia il periodo perfetto per gli abbinamenti originali, gli outfit incredibili che possiamo mixare per esaltare il nostro gusto in fatto di abbigliamento ed essere super alla moda.

Affrontiamo queste giornate miti, né calde né fredde, con il gusto che ci contraddistingue e ci rende uniche. Ecco allora alcuni vestiti a maniche lunghe perfetti da indossare con un blazer o un maglioncino, con le calze o senza ma che senza ombra di dubbio sono perfetti con la cintura.

L’abito floreale di Mango è un must autunnale

Foto Mango

Mango ci suggerisce quello che è il must autunnale per eccellenza del 2021: la fantasia floreale. Questo vestito di lunghezza media è versatile e perfetto da abbinare a una cinta sottile sulla vita, nera e semplice, magari in pelle. Per completare il look pensiamo a indossare degli stivaletti alla caviglia dello stesso colore della cintura o, per osare con qualcosa di più casual, con delle sneaker. Tocco finale top: chiodo in pelle.

Total denim: la tendenza autunnale secondo Zara

Foto Zara

La chemisier semi corta di Zara in denim è un’ottima scelta sia per l’ufficio che per un’uscita con le amiche, informale ed elegante allo stesso tempo. La chiusura a bottoni e uno scollo a V non troppo profondo lo rendono casual, ma se abbinato a una cinta marrone in pelle che sottolinea il punto vita si trasforma nel vestito perfetto per tutte le occasioni.

H&M: il camicione jaquard è un ricordo d’estate

Foto H&M

Le vacanze sono finite troppo presto e vi manca già il tramonto in riva al mare e l’aperitivo in spiaggia? Ci pensa H&M a farvi tornare il buonumore con questa chemisier dai toni delicati, in tessuto jaquard e lunga come le sere d’estate. Se non amate il look oversize abbinate una cinta in vita, ampia e tono su tono, per essere top anche in autunno.

Il grembiule oversize by ASOS color crema è dolce e romantico

Foto ASOS

Maniche lunghe a campana, chiusura incrociata con fiocchetto e lunghezza over donano a questo vestito di ASOS una nota di raffinatezza che vi conquisterà. Perfetto nella sua semplicità per le donne alte, ma con una cintura ad accentuare il punto vita può essere indossato anche da chi non spicca in altezza e vuole essere romantica anche in autunno.

Si consiglia una cintura in rafia marrone, uno stacco delicato ma d’effetto.

Elisabetta Franchi: il tubino in denim per la donna in carriera

Foto Elisabetta Franchi

Esiste qualcosa di più eterno e di classe del tubino? Siamo abituate a immaginarlo nero, elegante, semplice…e se invece fosse in denim? Elisabetta Franchi lo propone modello camicia con cuciture a vista, taschino sul seno e con lunghezza sotto il ginocchio. La cintura da abbinare è di un colore acceso, rosa fuxia o rossa rigorosamente in pendant con la borsa.

Completano il look un paio di decollété con tacco è l’outfit perfetto per l’ufficio o un appuntamento di lavoro.