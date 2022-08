Veronica Peparini fuori da Amici: c’entra Alessandra Celentano?

Veronica Peparini, 50 anni, coreografa e ballerina di fama internazionale, dal 2013 ha lavorato come insegnante di danza nella scuola di Amici di Maria De Filippi.

Dal 2017 è fidanzata con Andreas Muller, ex allievo proprio della scuola.

Dopo ben 9 anni, questo sarà il primo anno senza di lei. Perché Veronica ha lasciato Amici? C’entra forse il suo rapporto con la maestra Alessandra Celentano? Scopriamo di più.

Veronica Peparini lascia Amici

Veronica Peparini lascia definitivamente Amici. Lo ha confessato lei stessa ai suoi fan, con apparente serenità; questa la sua dichiarazione: “Amici è stata una cosa bella, un passaggio importante“.

“Alla fine è stata una scuola anche per me a tutti gli effetti. Devo tantissimo a quel programma, ho fatto molto, soprattutto nei periodo in cui c’era mio fratello Giuliano. Ho fatto talmente tante di quelle coreografie, anche per il serale. E’ stato come un rodaggio, perché Amici è una macchina con tempi stretti. Una volta fatto questo show penso che tu possa fare proprio di tutto“.

Da un po’ di tempo si susseguivano voci e rumors sull’abbandono della trasmissione da parte della Peparini. Ora è arrivata la conferma dalla diretta interessata.

Veronica Peparini lascia Amici a causa della Celentano?

Dopo l’annuncio dell’addio di Veronica Peparini, molti si chiedono quali siano le ragioni alla base di una tale decisione.

A far nascere qualche dubbio sono state le parole del compagno di Veronica, Andreas Muller. Sui social il ballerino ha lodato la sua compagna, con una punta di amarezza e di polemica nei confronti del programma.

Secondo il settimanale Nuovo TV, il vero motivo dell’abbandono potrebbe essere il disaccordo tra Veronica e Alessandra Celentano. Tra le due, infatti, non scorreva buon sangue.

Questo avrebbe costretto la De Filippi a scegliere una delle due. Messa alle strette, pare che la conduttrice abbia preferito riconfermare l’insegnante di danza classica.