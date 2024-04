I velvet hair sono di tendenza, ecco a chi stanno bene

Il ritorno dei velvet hair, ecco a chi stanno bene e soprattutto come sfoggiare al meglio questa tonalità di rosso particolare!

Una tonalità di rosso che sta prendendo sempre più piede nel mondo dell’hairstyling, i velvet hair sembrano essere protagonisti indiscussi della prossima estate 2024.

La calda stagione è sempre più vicina, è l’occasione perfetta per sfoggiare look più sbarazzini, luminosi e colorati. Se fino ad ora hai mantenuto sempre un colore di capelli abbastanza neutro, potresti provare ad azzardare con il velvet hair, perfetto specialmente sui capelli lisci e lunghi.

Un colore non proprio facile da portare, è doveroso mantenere la lucentezza del colore in maniera costante e prendersi cura dei capelli ogni giorno.

Il nome spiega perfettamente la tonalità di rosso del velvet hair, questo tipo di nome infatti è ispirato proprio alla famosa torta statunitense conosciuta non solo per la sa deliziosa farcia, ma soprattutto per il suo rosso acceso.

A chi stanno bene i capelli color red velvet?

Il suo rosso così forte e intenso ricorda perfettamente il pan di Spagna della Red Velvet cake, il dolce statunitense amato e preparato in tutto il mondo.

Se anche tu sei rimasta affascinata da questa sfumatura e vorresti fare un cambio look in vista della calda stagione, devi prima sapere che l’intensità di questo colore può variare in base a tantissimi fattori.

Innanzitutto ti starai chiedendo se i velvet hair stanno bene a tutti. La risposta in realtà è positiva, solo che bisognerebbe valutare la base di partenza. Se sei bionda, potresti ottenere un effetto red velvet molto differente rispetto al classico rosso fuoco ispirato alla cake americana, mentre partendo da una base castana con riflessi rossi il risultato sarà molto più evidente e vistoso.

I velvet hair si adattano quindi ad ogni tipo di capello e carnagione, sicuramente un rosso così acceso sta bene a chi vanta una pelle chiara e non eccessivamente scura. Quindi la scelta è molto soggettiva, se sei attratta da questo tipo di colore non ti resta che chiedere il parere del tuo parrucchiere di fiducia.

Si tratta di una colorazione impegnativa, essendo un rosso artificiale e acceso, mantenerlo “vivo” sarà dura. Dovrai seguire una hair care routine adatta per mantenere al meglio il colore e soprattutto potrai aver bisogno di rifare la tinta almeno ogni 3 settimane.

Inoltre, il colore tenderà a scaricare molto tra uno shampoo e l’altro, quindi potresti iniziare ad usare le maschere coloranti per ravvivare il colore tra un appuntamento e l’altro! Se ami mantenere i tuoi lunghi capelli lisci, prova alcuni suggerimenti per allisciare i capelli senza piastra!