Vacanze di lusso low-cost: ecco dove vivere da regina con pochi euro

C’è chi pensa che per vivere una vacanza da sogno sia necessario spendere una fortuna, eppure non sempre è così. Ci sono, infatti, località nel mondo che consentono di fare dei bellissimi viaggi senza svuotare il portafoglio, semplicemente reperendo le giuste informazioni e facendo un po’ di pianificazione.

Se stai sognando una fuga in un hotel magari esclusivo o una destinazione che ti permetta di non rinunciare al comfort, sei nel posto giusto. Scopriamo insieme dove vivere da regina con pochi euro, facendo delle vacanze di lusso low-cost.

Vacanze di lusso economiche e hotel di lusso low-cost: dove andare a poco prezzo in Italia e all’estero

Godersi dei paesaggi mozzafiato a un prezzo accessibile è possibile? La risposta è sì. Non sempre, infatti, le vacanze di lusso sono sinonimo di prezzi proibitivi. Inoltre, chi ha la fortuna di lavorare in smart working, ad esempio, potrebbe decidere di partire e vivere per un po’ in uno di questi luoghi – dove la vita costa molto meno – risparmiando e vivendo con tutti i comfort. Scopriamo di più su vacanze di lusso economiche, hotel di lusso low-cost e dove andare a poco prezzo in Italia e all’estero.

Puglia, Italia: parlando di una vacanza vera e propria senza allontanarci dal Belpaese, la Puglia vanta diverse strutture ricettive di lusso a prezzi accessibili. Pensiamo, ad esempio, alle masserie che sono state ristrutturate o alle ville con piscina che vantano, comunque, dei prezzi competitivi rispetto ad altre regioni italiane considerate “più turistiche”. Potresti visitare, ad esempio, la zona di Ostuni, in provincia di Brindisi o di Polignano a Mare, in provincia di Bari. Qui sono presenti hotel immersi nella natura, dove vivere un’esperienza esclusiva a prezzi competitivi. Lisbona e L’Algarve, Portogallo: sono presenti diversi hotel che, nel cuore di queste località, offrono un’esperienza ottima a prezzi contenuti. Se ami il mare, la regione dell’Algarve offre pacchetti vantaggiosi permettendoti di godere di una natura mozzafiato. Nei periodi di bassa stagione, poi, la convenienza è ancora maggiore. Marrakech e Essaouira, Marocco: è una destinazione perfetta per chi ama un lusso esotico a basso prezzo. Qui è possibile alloggiare nei cosiddetti riad, ovvero delle case tradizionali marocchine trasformate – ovviamente – in hotel. Comfort, eleganza e convenienza non mancano. Essaouira, poi, si affaccia sul meraviglioso Oceano Atlantico.

Le vacanze di lusso low-cost sono una realtà concreta. Basta, infatti, scegliere la meta e il periodo giusti e potrai vivere un’esperienza fantastica senza dover spendere molto! Scopri di più anche sugli altri viaggi low-cost di lusso a meno di quanto pensi e sulle vacanze economiche.