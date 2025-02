Viaggi low-cost di lusso a meno di quanto pensi: i trucchi per concedersi il massimo spendendo il minimo

C’è chi pensa che, per fare dei bei viaggi, serva parecchio denaro. Eppure, seguendo alcuni semplici trucchi, è possibile – facilmente – organizzare delle gite di lusso davvero imperdibili. Si tratta di trucchi intelligenti, per riuscire a vivere delle esperienze “da VIP”, senza essere costretti a spendere una fortuna.

Volare in prima classe, soggiornare in hotel da sogno o poter mangiare in alcuni dei migliori ristoranti può essere possibile. Ci sono strategie che consentono di godere di comfort esclusivi, senza dover per forza far lievitare il budget. Scopriamo di più sui viaggi low-cost di lusso – a meno di quanto pensi – e sui trucchi per concedersi il massimo, spendendo il minimo.

Come organizzare dei viaggi low-cost in coppia, per una luna di miele da sogno

La luna di miele è uno dei momenti più belli per una coppia. Ovviamente, però, si pensa sempre a risparmiare perché le spese non mancano mai ed è sempre meglio evitare di fare il passo più lungo della gamba. Fortunatamente, non occorre spendere troppo per rendere questa esperienza indimenticabile. La chiave sta tutta nell’organizzazione. Prima di tutto, è bene prenotare con largo anticipo, così da poter approfittare di tariffe basse, sia per quanto riguarda i voli che gli hotel.

Potresti, ad esempio, scegliere delle destinazioni affascinanti, ma anche meno conosciute per evitare i prezzi delle mete più gettonate. Basti pensare alla bellezza della costa portoghese – per fare un esempio – invece di puntare sulle classiche Maldive. Ci sono, inoltre, altre mete che, a un costo inferiore, offrono panorami ed esperienze eccezionali sia dal punto di vista del paesaggio e della natura che della cultura, dell’arte e del cibo. Ovviamente, è consigliabile dare un’occhiata anche alle offerte last minute che, spesso, includono soggiorno, attività e voli a un prezzo conveniente. Da evitare sono, poi, i periodi maggiormente affollati come quelli dell’alta stagione. Un viaggio di nozze è perfetto nel mese di maggio o a ottobre, per poter approfittare dei prezzi più bassi.

I trucchi per viaggi lusso a prezzi stracciati

Ci sono applicazioni e siti web, che possono rivelarsi particolarmente utili per trovare tariffe e offerte imperdibili, prenotando con anticipo, oppure sfruttando date flessibili. Il consiglio è anche quello di cercare di ricorrere a compagnie aeree low-cost, scegliendo – ove possibile – i voli con scali che possono costare meno dei voli diretti.

Parlando di alloggi, stesso discorso: esistono delle piattaforme dove è possibile affittare appartamenti a tariffe molto più basse rispetto agli hotel di lusso. Sono da tenere in considerazione anche i programmi fedeltà, che consentono di accumulare punti o sfruttare sconti esclusivi. Insomma, con un po’ di pianificazione è possibile riuscire a fare dei viaggi low-cost di lusso, facilmente senza svuotare il proprio portafoglio! Scopri di più anche sulle vacanze in montagna.