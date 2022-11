Vacanze in montagna: dove andare

Dove andare per delle vacanze in montagna? Per una settimana bianca in Italia? Chi ama i viaggi, sicuramente, non avrà che l’imbarazzo della scelta tra tutte le mete disponibili nel mondo: sono, infatti, davvero tante le destinazioni sulla terra che meritano di essere visitate, scoperte e ammirate, almeno una volta nella vita, di presenza.

Un soggiorno in montagna è sempre un’ottima scelta per chi desidera divertirsi, ma ama anche e soprattutto la natura, il relax e la pace!

Quali luoghi suggestivi visitare e dove andare? Ecco alcune idee e utili consigli per delle vacanze in montagna da sogno.



Vacanze in montagna: Valle d’Aosta e Trentino-Alto Adige

Tra le località in montagna da ammirare di presenza, non può che essere segnalata – prima di tutto – la Valle d’Aosta: tra i tanti comuni, quello di La Thuile è un piccolo paradiso per chi ama i percorsi di trekking, così come Gressoney-Saint-Jean – ai piedi del monte Rosa – dove potrete vedere il lago Gover.

Anche il Trentino-Alto Adige regala panorami mozzafiato e aria fresca e salutare: un esempio è la Val Senales che raggiunge i 3200 metri di altitudine e promette passeggiate più che suggestive, oppure l’Alpe di Siusi – che è da considerare una delle montagne più magiche delle Dolomiti – e la famosissima Madonna di Campiglio, la quale vanta circa 50 mila ettari di Parco Naturale Adamello-Brenta.

Che dire, poi, della Valle di Ledro? È un piccolo pezzo di paradiso sull’Alto Garda, dove si possono ammirare panorami da cartolina, tra cui il Lago di Ledro – con le sue acque cristalline – e dei sentieri verdi, a dir poco incredibili.

Vacanze in montagna: Piemonte, Lombardia ed Emilia-Romagna

Tra le località turistiche del Piemonte c’è, invece, Alagna Valsesia – sorge in provincia di Vercelli – che rappresenta una destinazione interessante per chi ama l’escursionismo e il trekking. Sempre in Piemonte, è situata Bardonecchia: qui, potrete vivere una vera vacanza nella natura, essendo una località molto apprezzata da alpinisti, famiglie e sportivi proprio per lo splendido paesaggio alpino e le varie attività disponibili.

In Lombardia, potreste, poi, recarvi a Bormio, dove non mancano di certo le attività da poter praticare immersi nella natura dell’Alta Valtellina. In Emilia-Romagna, potreste decidere di visitare il Parco Nazionale dell’Appennino Tosco-Emiliano: le quote superano i 2 mila metri e la natura lascia senza fiato, tra laghi, verde, rocce, torrenti, praterie e molto altro ancora. Infine, non dimenticate di chiedere consiglio alle agenzie di viaggi, sapranno consigliarvi offerte e occasioni per trascorrere delle vacanze in montagna indimenticabili.