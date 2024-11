Vacanze in montagna con il cane: dove andare in Italia

Le vacanze in montagna sono sempre una buona opportunità per staccare la spina dalla routine quotidiana. Cosa c’è di meglio di passare del tempo di qualità, immersi nella natura, con il proprio cane? La bellezza della natura e la gioia del proprio cane, trascorrendo del tempo insieme immersi nei paesaggi montani, rappresentano un’idea di vacanza ancora più affascinante.

Senza alcun dubbio, le montagne ci possono offrire degli scenari spettacolari con ampi spazi e aria fresca, per escursioni e passeggiate. Non tutte le destinazioni sono, però, adatte a chi si sposta con il proprio amico a quattro zampe. Scopriamo insieme di più sulle vacanze in montagna con il cane e dove andare in Italia.

Vacanze con il cane in montagna: Trentino-Alto Adige e Abruzzo

Se state sognando una fuga ad alta quota con il vostro cagnolino, sappiate che esistono delle destinazioni più dog-friendly dove potrete vivere delle esperienze indimenticabili. Le vacanze – che siano in montagna o al mare, in inverno o in estate – è importante che includano anche i nostri animali domestici, come i cani. Come detto, fortunatamente, oggi sono tante le strutture che consentono l’accesso ai nostri meravigliosi amici a quattro zampe, dunque non ci sono più scuse per lasciarli a casa. Sia il Trentino-Alto Adige che l’Abruzzo sono ottime mete per delle vacanze a quattro zampe in montagna.

Il Trentino offre, ad esempio, diversi percorsi dog-friendly tra le Dolomiti, dove sono presenti rifugi accoglienti per cani. Anche l’Abruzzo, in fondo, è perfetto: il Parco Nazionale del Gran Sasso e i Monti della Laga propongono percorsi naturali da poter esplorare insieme. Per quanto riguarda il Trentino-Alto Adige, questa regione italiana è una delle più belle e affascinanti, quando si parla di natura, monti, sentieri, boschi e molto altro ancora. Il Trentino è una regione adatta alle vacanze di tutta la famiglia al completo, con molto spazio per giocare e correre. In molti agriturismi, appartamenti e hotel in montagna, sono ammessi i cani e gli animali che sono ospiti graditi: in alcuni casi, è possibile che i cani alloggino gratuitamente; in altri casi ancora, invece, è richiesta solo una piccola cifra.

Su Home to Go, ad esempio, è possibile trovare appartamenti in montagna dove andare con il cane, confortevoli e accoglienti tra le Dolomiti di Brenta, nel villaggio Brez e in altri meravigliosi luoghi. Stessa cosa per quanto riguarda l’Abruzzo, che offre un’esperienza unica con i suoi sentieri immersi nei boschi e i panorami mozzafiato per lunghe passeggiate, escursioni e anche momenti di relax. Questa regione offre numerose opportunità di strutture pet-friendly, dove gli animali sono benvenuti ed è possibile fare trekking e trail running.

Vacanze con il cane in montagna in Piemonte e Valle d’Aosta

Dove andare in montagna con il cane in inverno e in autunno? Anche in questo caso, una baita in montagna con il cane è la scelta più adatta. In Valle d’Aosta, non mancano le strutture ricettive che accettano gli animali domestici in quella che è una delle regioni italiane più belle e stessa cosa in Piemonte.

Tra escursioni, passeggiate e gite in mountain bike, vi basterà portare un guinzaglio perché anche il vostro cane possa godere appieno di una vacanza immersi nella natura. Tante sono le strutture che ammettono animali.

Passeggiate in montagna con il cane: gli itinerari e cosa non dimenticare

Tra i migliori itinerari da fare, ci sono il Sentiero dei Colli Pietrosi a Monferrato (AL): si tratta di circa 7 chilometri da fare a piedi, per un totale di due ore circa, partendo da Alfiano Natta e giungendo nella strada Santo Stefano, dove potrete salire tra due pareti rocciose per seguire, poi, il cammino che attraversa una parte di bosco fino alla cava di Cardona. L’itinerario da Zambana Vecchia al Lago di Lamar (TN) parte, invece, dalla chiesetta proprio di Zambana per, poi, proseguire verso il sentiero O680-1 (E) per la Val Manara e raggiungere il bivio in località Molinel, dove occorre proseguire lungo il segnavia O681 (E) per il Lago di Lamar. Tra boschi e cascate, raggiungerete la località Prà della Bedola e potrete proseguire, arrivando al Lago di Lamar in circa 2 ore e mezza.

Prima di fare delle vacanze a quattro zampe in montagna, però, è bene tenere a mente alcuni pratici consigli, così da organizzare al meglio una vacanza in montagna con il proprio cane. La prima cosa da fare è quella di assicurarsi che il vostro peloso sia in regola con le vaccinazioni: portate con voi tutta la documentazione necessaria, inclusi il certificato di iscrizione all’anagrafe canina e il libretto sanitario. Non dimenticate, inoltre, a casa i farmaci necessari per il suo benessere e il numero di emergenza del veterinario, per qualsiasi evenienza, oltre ad un guinzaglio in più, ciotole, sacchettini e paletta per raccogliere i bisogni e al kit di pronto soccorso. Il guinzaglio dovrà essere utilizzato anche se il vostro cane è educato, perché potresti trovarvi in aree in cui è presente della fauna selvatica o, comunque, in circostanze in cui intervenire, repentinamente. Per prepararvi ad escursioni, passeggiate e quant’altro, tagliate le unghie delle zampe e coprite le zampe con dei cuscinetti, così da proteggerlo da eventuali lesioni o passate una crema adatta allo scopo: a tal proposito, fatevi consigliare dal veterinario che saprà fornirvi le informazioni necessarie. In linea generale, ad ogni modo, controllate spesso le zampe del vostro cane.

Da non dimenticare l’importanza dell’alimentazione e dell’idratazione: fate mangiare Fido almeno 3 ore prima di mettervi in cammino e portate con voi delle crocchette, durante le escursioni, oltre ad una bottiglia d’acqua, in quanto ruscelli e simili potrebbero essere contaminati da batteri pericolosi per gli animali domestici. Se ancora non lo avete fatto, oltre al microchip, provvedete con una medaglietta da mettere al collare e su cui fare incidere il suo nome e il vostro numero di telefono. Scoprite anche le località di montagna più belle per le vacanze nel Lazio e dove andare in vacanza spendendo poco.