Vacanze finite, cos’è lo stress da rientro: sintomi, come prevenirlo e contrastarlo

La sindrome da rientro può farsi sentire quando torniamo alla nostra routine quotidiana, ma possiamo affrontarla a piccoli passi.

È ora di riprendere la solita routine dopo le meritate vacanze estive. Tuttavia, per molti di noi, il ritorno al lavoro e agli impegni familiari può portare con sé un senso di stress e ansia noto come “sindrome da rientro“. Nota anche come post-vacation blues, è un disturbo che molti affrontano al riprendere delle solite attività. Si manifesta con una sensazione di disagio sia psicologico sia fisico, e colpisce soprattutto coloro che devono affrontare nuovamente i ritmi frenetici della vita quotidiana.

Dopo un periodo di riposo, riprendere la routine può essere estremamente difficile da gestire e questo può portare il manifestarsi di diversi sintomi. Alcune persone possono sperimentare un senso di affaticamento e mancanza di energia, mentre altre possono soffrire di irritabilità e sbalzi d’umore. Inoltre, la capacità di concentrazione e la produttività possono diminuire, mentre il sonno potrebbe essere notevolmente disturbato. Questi segnali sono, spesso, una risposta naturale al cambio repentino di ritmo e all’impatto emotivo che ha un individuo nell’affrontare la realtà di tutti i giorni.

Come affrontare la sindrome da rientro

Per affrontare con efficacia la sindrome del rientro, è fondamentale prendersi del tempo e adattarsi gradualmente alla routine. È consigliabile pianificare e organizzare le attività in modo da ridurre la sensazione di sovraccarico. Anche creare una lista delle priorità e suddividere i compiti in piccoli passi può aiutare a gestire lo stress e aumentare l’efficienza. Inoltre, trovare il tempo per rilassarsi e dedicarsi a hobby o attività piacevoli può favorire una transizione più fluida.

Fare attenzione alla salute è di fondamentale importanza in questo periodo. Dedica del tempo a te stessa. Pratica regolarmente attività fisica, scegli cibi nutrienti e assicurati di avere un sonno di qualità. Infatti, una mancanza di riposo adeguato, la mancanza di movimento e l’eccesso di cibo consumato durante le ferie possono favorire una sensazione di stanchezza e pesantezza. Questo tipo di stress può manifestarsi anche attraverso tensione muscolare e mal di testa.

Può essere incredibilmente benefico anche trascorrere del tempo all’aperto. La luce solare favorisce la produzione di vitamina D, essenziale per il nostro umore e la salute in generale. Inoltre, immergersi nella natura può aiutare a rilassarsi e rigenerare la mente. Queste sane abitudini contribuiranno a migliorare il tuo benessere generale e ad alleviare l’ansia. Se i sintomi della sindrome da rientro persistono o peggiorano nel tempo, potrebbe essere utile consultare un professionista per comprendere meglio i tuoi sentimenti e fornirti strategie più efficaci.