Se stai organizzando una vacanza in Chianti, non perdere queste tappe

Una delle zone collinari più belle in assoluto, il Chianti viene considerato il cuore della Toscana e si estende per quasi venti chilometri. Se stai programmando una vacanza o anche solo un fine settimana in questa zona, devi assolutamente segnarti questi luoghi di interesse da non perdere.

Spostarsi durante il giorno ti aiuterà ad andare alla scoperta di questa zona collinare compresa tra Firenze e Siena. Ricca di borghi a dir poco incantevoli, immergersi nella natura è la prima regola da seguire per assaporare al meglio l’atmosfera che si respira in questa zona.

Sicuramente la mezza stagione è il periodo ideale per visitare il Chianti, anche l’inizio dell’estate però potrebbe rappresentare il momento ideale per visitare una delle zone toscane più apprezzate da turisti proveniente da ogni parte del mondo. Inoltre, potrebbe diventare la meta perfetta per una fuga romantica in Toscana.

Cosa vedere in Chianti, i luoghi da non perdere

Una delle zone più conosciute in assoluto è Greve in Chianti, un borgo situato lungo la strada provinciale SR222 quindi facilmente raggiungibile in macchina da Firenze o da Siena. Da non perdere la piazza principale, ovvero Piazza Matteotti, qui potrai imbatterti in dei portici con locali, botteghe e vari negozi di artigianato.

Se desideri immergerti nella natura della collina e attraversare vigneti e ammirare paesaggi mozzafiato, una tappa da non perdere è Castellina in Chianti. Qui potrai fare un tuffo nel passato ed entrare in un centro storico che ti catapulterà in un’epoca molto lontana dai nostri giorni. Ricca di enoteche, impossibile non fermarsi ad assaggiare i piatti tipici del territorio.

Da non perdere come tappa le tombe etrusche di Montecalvario, le tombe risalgono al IV secolo a.C. e sono una delle più importanti testimonianze degli etruschi. Nel momento in cui ti trovi nel Chianti non puoi non prenotare una visita ad una delle aziende vitivinicole del posto, ad esempio potresti visitare il Castello di Albola e degustare i vini della cantina oltre che ammirare le case in pietra e le antiche mura del borgo.

Gran produttore di vino, Radda in Chianti è una città dove il tempo sembra essersi fermato. Ricca di panorami da cartolina, sorseggiare un calice di vino diventerà senza dubbio il tuo momento di relax preferito. D’altronde, un bicchiere di vino è un toccasana per ansia e stress!

Chi ama passeggiare tra vigneti e colline può percorrere il sentiero che porta in 20 minuti da Greve in Chianti a Montefioralle, un borgo fortificato da visitare anche in meno di un’ora. Per un pomeriggio di relax potresti fare sosta al Lago di Castel Ruggero e fare una passeggiata lungo lago per rilassare la mente o riposarti in riva.