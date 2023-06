Vino, un toccasana per ansia e stress: un calice al giorno abbasserebbe il rischio di infarto

Il vino è un vero toccasana per l’ansia e lo stress e può essere consumato, moderatamente, migliorando addirittura la salute.

L’alcol è pericoloso ed ogni eccesso non deve mai essere considerato come positivo. Un bicchiere di vino tuttavia non ha ripercussioni gravi sull’organismo. Un consumo regolare e controllato di un prodotto salutare e buono, non scadente, può addirittura apportare dei benefici all’organismo, come attestato dagli studi in materia.

Secondo una nuova ricerca americana un bicchiere di vino al giorno riduce lo stress e l’ansia ed è in grado di prevenire l’insorgenza degli infarti in una misura pari al 40%. La situazione migliora notevolmente per tutti coloro che tendenzialmente hanno problemi relazionali e difficoltà nel gestire le emozioni. In base a questi dati quindi sarebbe un vero e proprio toccasana, ma pur sempre con moderazione.

Vino: aiuta ansia, stress e previene gli infarti

Il consumo deve essere controllato, non eccessivo, di prodotti di qualità e quindi non vini scadenti. Inoltre è sempre da preferire quello rosso al bianco. Gli antiossidanti contenuti nel vino sono in grado di prevenire i danni che comunemente sono determinati dallo stress ossidativo delle cellule e dai radicali liberi che vanno a determinare la comparsa dei segni del tempo.

L’uva contiene alti livelli di polifenoli che sono antiossidanti naturali ottimali per l’organismo. Per questo con un’assunzione regolare ma limitata si evita l’insorgenza di malattie che derivano proprio dallo stress ossidativo. Il vino contiene anche elementi che hanno proprietà antinfiammatorie ed è per questo che viene associato anche ad una riduzione nello sviluppo del cancro.

Per consumo moderato si intende un calice al giorno, non oltre, sempre all’interno di una dieta sana e bilanciata. Secondo le analisi condivise dagli esperti, è in grado di garantire anche il rilascio di endorfine, che sono gli ormoni della felicità.

Al pari di un po’ di cioccolato fondete, il vino permette di stimolare la produzione di serotonina che aiuta a rilassarsi e affrontare meglio le varie condizioni che tipicamente inducono un certo livello di ansia e stress. Nonostante tutto questo però il Parlamento europeo ha introdotto una nuova linea guida poiché ci sono altre ricerche che attestano il risvolto negativo dell’alcol su un consumo a lungo termine, anche con dosaggi di questo tipo.

Quando bere diventa un’abitudine, che si tratti di drink o un bicchiere di vino, si scatenano reazioni non sane per l’organismo. L’alcol. infatti, è classificato secondo l’Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro come agente cancerogeno dal 1988.