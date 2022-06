Uomo innamorato sposato: i segnali che ti dicono che vuole te (anche se ha moglie)

Sei parte di un triangolo amoroso – o potresti esserlo – e lui è sposato? Per capire se un uomo è davvero innamorato di te (anche se ha moglie) ci sono alcuni segnali tra cui piccoli indizi inequivocabili che ti dicono che sì, è proprio cotto a puntino…

I segnali che indicano che un uomo sposato è innamorato di te

L’amore, si sa, risponde soltanto all’imprevedibile battito del cuore e spesso capita di trovarsi a sognare o vivere un rapporto con un partner già accasato. Magari non solo marito (di un’altra), ma anche padre di famiglia.

Altrettanto spesso accade che dall’altra parte ci si trovi a chiedersi se quell’uomo sposato su cui tanto fantastichiamo sia innamorato o meno di noi, e se abbia archiviato il legame sentimentale con la moglie scegliendoci come dolce metà. Per capirlo, ecco alcuni segnali rivelatori…

Questione di sguardi

L’uomo sposato innamorato di un’altra fa capire il suo interesse con lo sguardo. Gli occhi non mentono e, quando si tratta di flirtare o saldare un rapporto al di fuori del matrimonio, aprono la via all’intesa… Se lo scopri spesso a guardarti, è possibile che tu abbia fatto davvero colpo!

Cerca un modo per contattarti

Un uomo innamorato cerca in ogni modo un contatto, più o meno clandestino, per contattare la donna per cui ha perso la testa. Soprattutto se sposato. Tra le tattiche che rientrano in questa logica maschile, un messaggio via social, un like alla tua foto in bikini al mare, un amico in comune a cui chiedere il numero di cellulare…

La moglie, questa sconosciuta…

L’uomo sposato innamorato di un’altra non parla mai della moglie (e se lo fa, solitamente è per lamentarsene). Per allontanare ancor di più la sua ombra tra voi, confidenza permettendo, ti chiederà di uscire per un tête-à-tête spacciandolo per un semplice caffè tra “amici”. E occhio: se ha tolto la fede, gatta ci cova davvero…