Logica maschile, cosa si cela dietro il comportamento di un uomo

Qual è la logica maschile e cosa si cela dietro il comportamento di ogni uomo? Gli atteggiamenti del cosiddetto “sesso forte” a volte appaiono davvero incomprensibili, tanto quanto i nostri! Ciò che a loro sembra normale per noi è assurdo (e viceversa)… Ecco le situazioni più ricorrenti e apparentemente insensate che si scovano nella galassia al maschile.

La logica maschile, questa (s)conosciuta

È inutile che i maschietti ci accusino di essere incomprensibili, loro non sono certo migliori! Vi siete mai chieste, per esempio, per quale strana ragione all’inizio di una relazione preferiscano inviare messaggini carini invece di spendere tempo in una romantica telefonata?

Le ragioni possono essere due: hanno paura di affrontarci in diretta oppure non vogliono farsi sentire da chi gli sta intorno… colleghi, amici, mamme o, nella peggiore delle ipotesi, compagne!

Un altro atteggiamento tipico è il non voler restare a dormire da noi, perlomeno agli inizi! Se lo fanno per troppo tempo… gatta ci cova! Per capire se un uomo è innamorato è sufficiente verificare se desidera passare notti intere con noi, in caso contrario ad interessarlo è ben altro.

Gli amici sono un vero e proprio tasto dolente e davanti a loro tutto cambia irrimediabilmente! Persino gli uomini più premurosi, in presenza di altri maschi, si trasformano in sbruffoni… è del tutto incomprensibile a noi donne ma purtroppo non esiste soluzione, è quindi un parametro inutile da considerare per capire se gli piacciamo veramente.

Tipici comportamenti maschili

Anche gli uomini sono vittime del detto “In amore vince chi fugge”. In circolazione ci sono fior fiore di ragazzi che inseguono solo le donne che li fanno impazzire, se doveste avere la sfortuna di incontrarne uno sarà bene fuggire a gambe levate (prima che lo faccia lui)… La ragione di un tale atteggiamento va scovata solo ed esclusivamente nell’immaturità.

Che dire poi del terrore tipicamente maschile di dire “Ti amo“? Molto spesso i maschi faticano ad esprimere i loro sentimenti perché l’amore li terrorizza letteralmente, oppure si percepirebbero meno “tosti” cedendo al romanticismo. È un tipico atteggiamento di difesa, non vogliono svelarsi per non mostrarsi deboli e cercano così di evitare scottature…

Un altro comportamento tipicamente maschile e davvero assurdo consiste nel rifiutarsi di chiedere indicazioni. Il vero motivo? Il loro orgoglio smisurato!

Infine, vi è mai capitato di sfogarvi con il partner per l’orribile giornata che avete appena trascorso, e di vederlo ammutolire? In questi momenti gli uomini tacciono per disinteresse o paura… Paura di non sapervi consolare nel modo giusto, paura di dire la cosa sbagliata, oppure semplicemente paura di stare ad ascoltare (magari sforzandosi per ore). Ecco che finiscono per “scollegare il cervello” e alla domanda “Cosa ti ho appena detto?” non sapranno proprio rispondervi… Provare per credere.