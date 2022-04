Come si comporta l'uomo innamorato? I segnali per non sbagliare

Come si comporta l’uomo innamorato? Scopriamo quali sono i segnali che dimostrano che sì, Cupido stavolta ha colpito nel segno, restituendo al mondo esterno “sintomi dell’innamoramento maschile” che occorre riconoscere per non sbagliare…

Si ricorda delle ricorrenze

Compleanno e anniversari di fidanzamento o matrimonio sono spesso “materie” off limits per il mondo maschile, meno legato alle ricorrenze rispetto a quello femminile. Ma quando un uomo è innamorato, improvvisamente gli tornano in mente e spuntano così dolci pensieri di auguri e sorprese romantiche.

Non vede l’ora di accompagnarci (anche a fare shopping)

Come capire se è l’uomo giusto e se è innamorato? Semplicemente non vede l’ora di trascorrere del tempo in dolce compagnia della persona amata e… accetta persino una giornata di shopping mano nella mano! Questo si che può dirsi un vero miracolo d’amore…

Il buongiorno si vede dal mattino…

Il buongiorno si vede dal mattino! Quando un uomo si sta innamorando o è ormai cotto a puntino, non aspetta altro che l’alba per il primo messaggio o la prima telefonata d’amore…

Fa l’impossibile per un incontro

L’amore ha dei segni inconfondibili, anche al maschile: per esempio, l’uomo innamorato riesce a dormire meno ore a notte pur di vederci e trascorrere più tempo possibile in nostra compagnia!

Cerca sempre un contatto visivo

I segnali non verbali dell’uomo innamorato sono molteplici, tra questi uno in particolare aiuta a capire se desidera la nostra compagnia: lo sguardo. Cercare un contatto visivo frequente, anche se si è in una sala affollata o a una cena con amici, è sintomo di innamoramento e di una volontà di instaurare o rafforzare la complicità a due…

Cerca di farci ridere

Un uomo innamorato di solito sfodera le sue migliori armi per sedurci e, tra queste, un posto in prima fila lo detiene la risata. L’uomo innamorato sa che ridere e far ridere è una delle chiavi d’amore più efficaci che ci sia!

Ci presenta ai suoi amici e alla famiglia

Gli amici e la famiglia sono argomenti delicati, molto privati, e una cosa è certa: quando un uomo non è innamorato difficilmente accetta intromissioni. Ecco che le presentazioni “in casa” sono gesti “decisivi” per capire se un uomo è realmente innamorato e sogna un futuro insieme.

Un mare di attenzioni e coccole

L’innamoramento maschile porta con sé un surplus di attenzioni e coccole: l’uomo innamorato è affettuoso e desideroso di contatto fisico, anche se in apparenza potrebbe sembrare tutt’altro che tenero e dolce.