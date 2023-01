La classifica definitiva degli uomini più belli del mondo

Se ti stai chiedendo quali siano gli uomini più belli del mondo, sei capitata nel posto giusto. Qui troverai la nostra classifica stilata con i personaggi famosi più amati ed apprezzati per la loro carismatica bellezza.

Ovviamente in questa classifica dei vip più affascinanti, troverai volti già noti che da anni e anni rivendicano il loro posto nelle top ten dei sex symbols, ma ci saranno anche volti nuovi, che hanno ammaliato i fan e la critica per la loro bellezza.

Gli uomini più belli al mondo che stiamo per citare, non sono favolosi solo ed esclusivamente per il fattore estetico, ma sono attraenti, magnetici e brillanti. Questo è il mix perfetto che ha reso questi uomini oggettivamente belli agli occhi del mondo.

Perciò non ti resta che dare un’occhiata e scoprire se tra loro c’è anche qualcuno dei tuoi vip preferiti!

Gli uomini più belli del mondo secondo la scienza

Foto di Instagram | @regejean

L’idea di poter standardizzare l’essere umano secondo parametri specifici per valutare la bellezza estetica è piuttosto difficile in quanto si tratta di un aspetto personale di come viene interpretata la bellezza in sé.

Quindi si tratta perlopiù di una valutazione scientifica che stabilisce quali siano gli uomini più belli valutando determinati fattori quali ad esempio, l’armonia del viso e le proporzioni.

Vediamo dunque quali sono “i bellissimi” secondo la scienza.

1. Regé-Jean Page

Secondo il New York Post l’uomo più bello del mondo che soddisfa quasi completamente i criteri della scienza, è Regé-Jean Page che si è guadagnato il primo posto sul podio.

L’attore, reso famoso dalla serie tv Netflix Bridgerton, ha catturato l’attenzione per il suo immenso fascino. Con un punteggio di 93,65%, la simmetria dei suoi lineamenti e le caratteristiche del suo viso hanno reso Regé-Jean Page l’uomo più bello del mondo secondo la scienza.

2. Chris Hemsworth

Subito al secondo posto troviamo Chris Hemswort, di una bellezza disarmante, la star australiana che ha interpretato Thor, il dio della mitologia norrena, nei film della Marvel presenti anche sulla piattaforma Disney +, ha ottenuto un punteggio del 93,53%.

Bellissimo con i suoi occhi blu, la bionda chioma fluente ed il fisico scolpito Chris Hemsworth è di certo uno degli uomini più belli al mondo e non c’è bisogno di una classifica per dimostrarlo.

3. Michael B. Jordan

Ed è un’altra star di Hollywood che si posiziona sul podio, stiamo parlando di Michael B. Jordan incoronato da molti magazine come l’uomo più sexy del mondo, Jordan ha ottenuto un punteggio di 93,46%.

L’affascinante attore ha conquistato la sua notorietà con film come Black Panther e Creed. Ma vediamo quali altri uomini hanno la reputazione di essere i più belli del mondo.

Classifica degli uomini italiani più belli

Foto di Instagram | @marianodivaio

Ma non solo le star hollywoodiane attirano l’attenzione, infatti tra le classifiche degli uomini più belli, alcuni dei nomi appartengono al nostro Bel Paese.

Vediamo perciò quali personalità hanno guadagnato la corona per assicurarsi un posto nella classifica degli uomini italiani più belli.

1. Mariano di Vaio

Di certo Mariano di Vaio è uno dei bellissimi italiani che ha scalato le classifiche degli uomini più belli del mondo. Giovanissimo, appena trentenne vanta una carriera già lanciatissima come modello per i migliori brand.

I suoi occhi profondi hanno conquistato anche l’approvazione dei critici più severi tanto da far rientrare il suo nome nelle classifiche degli uomini più belli del mondo .

2. Luca Argentero

Anche questo è un nome piuttosto presente quando si pensa agli uomini italiani più belli di sempre. Luca Argentero, è molto apprezzato dalle donne sopratutto negli ultimi anni con i capelli leggermente brizzolati e la sua espressione sempre dolce.

3. Alberto Angela

Diventato negli ultimi anni uno dei sex symbol italiani per eccellenza, Alberto Angela non poteva di certo mancare nella nostra classifica. Probabilmente avremmo tutti avuto ottimi voti a scuola con un insegnante di storia come Alberto Angela.

La classifica degli uomini più belli di sempre

Foto di Instagram | @bradpittofflcial

È vero che ogni anno appaiono volti nuovi a farci innamorare, ma è vero anche che ci sono uomini che sono evergreen, non passano mai di moda e restano sempre meravigliosi anche se gli anni passano. Vediamo dunque quali sono gli uomini più belli di sempre nel mondo.

1. Brad Pitt

Intramontabile e sempre bellissimo, Brad Pitt è di certo uno degli uomini più belli di sempre. Ritenuto uno dei più belli sin da quando era giovane e faceva sognare le donne con il suo appeal, Brad Pitt è uno di quegli uomini che diventa sempre più affascinante ogni anno che passa.

2. James Dean

Nonostante ci abbia lasciati troppo presto James Dean è di certo una delle icone di bellezza che tuttora amiamo ed adoriamo. La sua immagine campeggia ancora su poster nostalgici e stilose t-shirt.

Il suo bellissimo viso resterà nella storia e nella classifica degli uomini più belli di sempre, un’icona del cinema diventato mito.

3. Johnny Depp

La bellezza di Johnny Depp viene quasi data per scontata ma tuttora è ritenuto uno degli uomini più sexy del mondo. Anno dopo anno scala le classifiche riconfermandosi uno degli uomini più belli di sempre.

D’altronde come negarlo, la sua versatilità nel mondo del cinema ha fatto apprezzare a tutti ogni sua sfaccettatura.

Insomma, questi sono solo alcuni dei nomi strabilianti che popolano le classifiche degli uomini più belli del mondo, una cosa è certa questi uomini con la loro bellezza ci hanno fatto sognare in passato e continueranno a farlo per molto tempo!