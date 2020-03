Disney plus, o meglio Disney+ debutta in Italia il 24 marzo 2020. La piattaforma di streaming della Walt Disney offre un catalogo molto variegato di cartoni animati, film di animazione, serie tv ma non solo. Per i bambini che adorano i supereroi sono disponibili tutti i film della Marvel mentre i bellissimi documentari di National Geographic sapranno fare la felicità di chi ama la natura.

Cosa c’è nel Catalogo Disney+

Il catalogo Disney+ è pieno di offerte per tutti i gusti. Si parte dai cartoni animati Disney, per passare ai film di animazione Pixar. Dai film Marvel con i supereroi più amati dai bambini all’intera saga di Star Wars. Senza dimenticare i suggestivi documentari di National Geographic. Ma non solo, perché su Disney plus saranno disponibili anche film inediti e serie TV esclusive mai viste prima.

Qualche esempio? I grandi classici dell’animazione come Lilli e il vagabondo, le nuove produzioni come Frozen, II, i film Disney come Star Girl, le serie televisive come The Mandalorian e cartoni animati come I Simpson.

Disney+: prezzo dell’abbonamento

Il costo dell’abbonamento al nuovo servizio di streaming video on demand della Disney è di 69,99 euro all’anno, ovvero 6,99 euro al mese.

Come funziona

La piattaforma, definita la ‘città ideale’ per ogni bambino, può sicuramente rivelarsi un ottimo strumento per le mamme che vogliono trascorrere qualche ora di divertimento insieme ai loro piccoli in casa. Vediamo il funzionamento.

I video in streaming sono on demand e disponibili su abbonamento. Quindi il meccanismo è simile a servizi già attivi come Netflix, Now Tv, AppleTv+, Amazon Prime Video, Infinity, Dazn.

Gli oltre mille contenuti disponibili al pubblico, divisi tra Serie e film, potranno essere riprodotti in streaming anche su diversi schermi contemporaneamente, per un totale di 4 schermi.

Inoltre è attiva la modalità off-line, quindi è possibile scaricare i video così da poterli guardare in qualsiasi momento e su diversi dispositivi. Infatti la piattaforma si può utilizzare sia da smart TV che da dispositivi mobili, sul computer tramite qualsiasi browser web, console di gioco o set-top box.

Navigare tra i contenuti è abbastanza semplice, il catalogo è diviso in 5 sezioni principali: Disney, Pixar, Marvel, Star Wars e National Geographic. Dopo aver scelto una di queste sezioni si naviga nelle relative sottocategorie e si sceglie il contenuto da guardare in streaming o scaricare per vederlo comodamente anche off-line.

È anche possibile scegliere i video in base al genere, come commedia, musical, documentario, film nostalgici. Tramite il menu ‘collections’ si può navigare all’interno del catalogo alla ricerca di contenuti specifici, ad esempio possiamo scegliere solo i contenuti che si riferiscono alle principesse Disney, oppure ai vari supereroi, come gli X-Men.

Mano a mano che aumentano le nostre scelte si può navigare anche in modalità ‘raccomandato per te’, con i consigli sui video da guardare in base ai propri gusti.