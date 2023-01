Il 2023 di Brad Pitt inizia con una svolta: dimentica tutto e riparte così

Un amore nuovo di zecca e una serie di rivelazioni per dire addio a un passato spesso troppo scomodo: il 2023 di Brad Pitt inizia così e ci restituisce l’immagine di un divo meno irraggiungibile e decisamente più “umano” di come potessimo immaginarlo… Ecco cosa ha dichiarato a ridosso della presentazione della sua ultima fatica cinematografica intitolata Babylon…

Brad Pitt cambia rotta: il 2023 nel segno della rinascita

Foto Instagram | @bradpittofflcial – Brad Pitt

Il 2023 è iniziato sotto i migliori auspici per Brad Pitt, fresco di promozione del suo ultimo film, Babylon, e pronto a riprendersi il mondo spazzando via i fantasmi del passato. Dalla dipendenza dall’alcol alle nozze in frantumi con Angelina Jolie, l’attore più amato e osservato di Hollywood ha deciso di dimenticare tutto e archiviare le pagine più oscure della sua storia, per ripartire nel segno di una marcia in più a partire dai sentimenti…

Il divo ne ha parlato in una intervista a La Stampa, a cui ha affidato alcune riflessioni su un presente che sembra ricco di sorprese. La prima fra tutte? Una fidanzata nuova di zecca, Ines de Ramon, che ha saputo conquistare il cuore tempestoso della star in barba a tutti i gossip esplosi sul presunto flirt con Emrata.

Al suo fianco, Brad Pitt sarebbe letteralmente rinato e avrebbe ripreso a sorridere come un tempo, forse come non gli accadeva da anni! Ines de Ramon, splendida 30enne, lo avrebbe convinto a seguirla a un concerto di Bono Vox nel novembre scorso e da allora sarebbero inseparabili. Altro che pene d’amore: per l’attore il futuro sentimentale sarebbe tutto rose e fiori! Pensate che la neonata coppia ha deciso di dare il benvenuto al nuovo anno con un brindisi super romantico nel cuore del Messico…

Ma cos’altro ha svelato Brad Pitt nella sua intervista tutta italiana? Una svolta decisiva confermata nella sua dichiarazione chiave: “Sono sobrio da sei anni e mi sono ripreso l’amore, insieme con Hollywood“. A 59 anni, insomma, il mito di Brad Pitt appare tutt’altro che spento o sbiadito, e non vediamo l’ora di gustare tutte le perle rosa che le sue questioni di cuore ci riserveranno!