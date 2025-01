Nel mondo della moda e del make-up, la stagione fredda porta con sé colori di tendenza che sono in grado di trasformare il look in modo eccezionale. Parlando di unghie, questo inverno a essere protagonista della manicure è il viola. Si tratta di un colore senza tempo che, negli anni, si scopre e si riscopre.

Questo bellissimo colore offre numerose nuance come il lilla, ma anche tonalità più sofisticate e scure. Scopriamo di più sulle unghie viola, la tendenza del colore must-have di cui non potrai fare a meno.

Unghie viola scuro particolari: melanzana, prugna e con brillantini



Colore versatile ed elegante, il viola è un must-have per le unghie invernali. Tra le tante sfumature da provare ci sono – senza alcun dubbio – il prugna e il color melanzana, due nuance intense e sofisticate. Colori caldi, riescono a donare profondità con un tocco di femminilità. Si tratta di colori che possono essere sfoggiati su unghie lunghe o corte e che sono perfetti sia nella loro versione opaca che lucida.



Il viola melanzana e il viola prugna sono ideali per adattarsi a ogni personalità e stile. Abbinare questi colori a glitter, brillantini o dettagli metallici riesce a conferire un aspetto ancora più chic, per far brillare le tue mani.

Le unghie viola pastello da sfoggiare in inverno



Che dire, poi, delle unghie viola pastello? Anche queste vanno bene in autunno e in inverno, oltre che in primavera e in estate. Pensiamo, ad esempio, al lilla che riesce a donare freschezza ed eleganza a ogni look. Colore raffinato e delicato, si adatta perfettamente alle atmosfere fredde creando, inoltre, un bel contrasto con i colori più scuri che si utilizzano soprattutto durante le stagioni autunnali e invernali, per l’appunto.



Il viola pastello conferisce luminosità e un’aria romantica, senza essere invadente. Si adatta a ogni tipo di outfit, dal look casual al look elegante. E per quanto riguarda l’abbinamento dei colori? Il viola è, inoltre, un colore che si abbina facilmente a colori come il nero, il bianco, il marrone, l’argento, l’oro, il rosa, il grigio, il beige, il verde bosco, il rosso e il bordeaux, tra gli altri. Sei pronta a indossare il viola in tutte le sue sfumature e in ogni occasione della giornata? Scopri anche le unghie gel e le idee più glamour da copiare per la ricostruzione delle unghie, oltre che di più sulla nail art con i brillantini da provare.