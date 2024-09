Glitter mania, la nail art con i brillantini è la tendenza del momento

Le decorazioni unghie con i brillantini sono la tendenza del momento. Ecco alcune idee da copiare per i tuoi look!

I brillantini sono senza dubbio il dettaglio che conquisterà le nail art nelle prossime stagioni. A partire dalla stagione autunnale, le decorazioni unghie con brillantini troveranno un posto tra le tendenze beauty più in voga da seguire.

Dalle tonalità più neutre a quelle più decise, intense e scure: le unghie durante la fredda stagione saranno messe ben in vista proprio grazie ai particolari che le renderanno molto più chic!

Scopri alcune idee da copiare per poter sfoggiare una nail art scenografica e alla moda!

Decorazioni unghie con brillantini: idee da copiare che amerai sicuramente

Quest’autunno inverno andranno di moda i glitter, quindi se hai intenzione di fare la prossima manicure con una nail art di tendenza, sappi che queste idee potrebbero essere di tuo gradimento.

Innanzitutto è importante scegliere tra i colori più in voga del momento che richiamano il mood autunnale: il marrone in tutte le sue sfumature, il rosso e il bordeaux. Questi colori possono diventare ancora più originali se abbinati ad una nuance ben precisa: lo smalto dorato.

Puoi scegliere se realizzare la tua nail art monocolore su tutte le unghie e lasciare l’anulare per la nuance glitterata. Se ami il rosso, invece, opta per una tonalità accesa ed eccentrica, abbinala ad un mix di glitter ancora più sbarazzini così da rendere il look più originale.

Anche il total black è una tendenza dell’autunno inverno: Aggiungi un tocco di glitter argentato e l’effetto finale sarà molto sorprendente. Un’idea da copiare è decorare le unghie con più colori: scegli un verde di tendenza, abbinalo ad un color panna e un’unghia completamente glitterata.

Un’altra tonalità molto gettonata nel periodo autunnale è il blu notte, una nuance che si sposerà perfettamente con i tuoi look eleganti e raffinati. Gioca con i contrasti e fai in modo che il glitter sia protagonista della tua manicure della mezza stagione.

Chi ama i colori delicati, invece, potrebbe optare per un french classico e decorare con dei glitter sparsi su tutta l’unghia. In alternativa, puoi realizzare una nail art con base nude e decorare con dei glitter da sfumare con un colore più rosato.

I glitter, quindi, non saranno protagonisti solo del tuo look natalizio, ma li potrai sfoggiare con stile fino alla prossima primavera!