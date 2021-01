Le più belle tute da ginnastica copiate dai vip

Se c’è un capo d’abbigliamento a cui, in questi lunghi mesi passati prevalentemente in casa, non riusciamo a rinunciare è sicuramente la tuta. Comodo e versatile, questo capo d’abbigliamento è entrato ufficialmente nel nostro guardaroba e ha anche “cambiato faccia”. Infatti, abbiamo messo da parte i pantaloni vecchi e spesso fuori moda per lasciare spazio a tute di buona qualità, fashion e soprattutto super comode.

Gli abbinamenti con la tuta, come ci insegnano anche vip e influencer di tutto il mondo, sono praticamente infiniti. C’è chi sceglie accostamenti più classici, abbinando le tute alle sneakers e alle felpe, spesso coordinate, e chi invece, più audace, sceglie di indossare questi capi con combact boots, sandali e decollète.

Essere stilose in tuta? Sì può fare, basta prendere spunto dagli outfit delle nostre celeb preferite e capire dove comprare capi belli e di buona qualità.

Chiara Ferragni

La nostra influencer nazionale per eccellenza in questi mesi ha spesso indossato capi comodi e tute. Chiara Ferragni oltre a proporre il modello del suo omonimo brand, disponibile in diverse varianti di colore e con banda con il suo marchio di fabbrica, l’occhio con ciglia lunghissime, spesso indossa anche tute di altri marchi in tantissime colorazioni differenti.

Per le amanti del brand di Chiara Ferragni collection potete trovare sul sito e in negozio, attualmente in sconto, diverse tute, dai track pants con banda laterale “logomania” ai joggers in cotone con elastico in vita.

Hailey Baldwin

La super modella e signora Bieber ha uno stile davvero inconfondibile e anche lei apprezza moltissimo le tute. Qui, ad esempio, Hailey Baldwin ha scelto uno stile molto street, abbinando ad una tuta rosa shocking dal taglio baggy una canottiera e delle sneakers bianche.

Se vi siete innamorate di questa tuta, ma vorreste trovare un’opzione in un rosa meno “appariscente”, abbiamo la soluzione per voi. H&M infatti propone dei bellissimi joggers in tessuto felpato misto cotone con elastico e coulisse in vita. Perfetti per ricreare lo stile di Hailey.

Jennifer Lopez in tuta e felpa coordinata blu elettrico

Proprio così, anche la stilosissima JLo non riesce a rinunciare alla tuta. In questo caso, la popstar ha scelto di abbinare un coordinato blu elettrico alle Jordan 1 Retro High disegnate dal collega J Balvin.

Per tutte le amanti dei coordinati, su Asos potete trovare diverse opzioni in tantissime varianti di colore. Noi vi consigliamo il modello Asos Design composto da felpa crop top e pantalone con elastico sul fondo e tasche laterali. Pratico e versatile, questo completo è perfetto per fare sport, ma anche per una passeggiata in centro o nella natura.

Veronica Ferraro

Veronica Ferraro è una delle influencer e fashion icon più seguite su Instagram. In questa foto abbina la tuta in modo iper stiloso, scegliendo di mixare comodità e accessori ricercati, come la borsa di Dior e il maxi cappotto di Ducie London.

In questo caso la tuta è più lavorata e meno sportiva. Se siete alla ricerca di un modello simile, da H&M potete trovare questi pantaloni a costine in beige, grigio e verde militare. Realizzati in cotone biologico, con elastico in vita, sono perfetti per provare a ricreare il look di Veronica Ferraro.

Gigi Hadid, dove trovare tute coordinate simili alla sua

La neo mamma Gigi Hadid è sempre bellissima. In questa foto, dove ‘è ritratta insieme alla sua primogenita, la top model indossa un cardigan lunghissimo con cintura in vita e una tuta azzurra coordinata con la felpa. A completare il look di Gigi, un beanies nero con scritta sul davanti e dei comodissimi UGG, tra gli accessori di tendenza da avere per il 2021.

Tra i brand più in voga quando si parla di tute c’è sicuramente The Pangaia. Sul loro sito potrete joggers, con fondo stretto o ampio, in tantissime colorazioni, dalle nuances pastello a quelle più accese.