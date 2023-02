Trucco San Valentino 2023: romantiche idee per il make-up

La data più attesa del mese di Febbraio è qui e, con lei, anche tutta l’immancabile dose di indecisione che attanaglia, come da tradizione, ogni beauty-addicted alle prese con il perfetto make-up di San Valentino. Posto che il nostro spassionato consiglio in vista di un appuntamento romantico sia quello di optare per il trucco che meglio valorizza la propria personale bellezza, abbiamo raccolto per te alcune tutta l’ispirazione di cui vai in cerca con qualche proposta look rubata alle celebrities.

Che si decida di porre l’attenzione sul trucco labbra oppure sugli occhi, non esiste davvero una scelta sbagliata in merito. Ecco le beauty inspo più sensuali secondo noi di Pourfemme.

Focus sulle labbra: rossetto rosso e make-up occhi soft per il trucco di San Valentino 2023

Chiara Ferragni – Foto Instagram @andreasoriga

Del rossetto rosso non ci stancheremo mai, e questa è una assoluta certezza. Per quale motivo, dunque, non riporre in esso tutta la propria fiducia anche nel giorno di San Valentino per mettere l’accento proprio sulle labbra (da baciare)? Dopotutto è proprio questa la nuance dell’amore, è risaputo. Applicare alla perfezione tale prodotto richiede invero una buona dose di maestria, eppure nulla che non si possa acquisire con il tempo, tanta pratica ed una matita ton sur ton a delinearne preventivamente i bordi.

Che la finitura scelta sia ad effetto vinile oppure opaca, un make-up riuscito e bilanciato vuole che ove l’attenzione sia posta sulle labbra il trucco occhi sia mantenuto maggiormente delicato e viceversa. Via libera quindi ai toni della terra, al rosa shimmer, allo champagne e ad abbondante mascara per esaltare lo sguardo.

Cat-eyes e rossetto rosa per uno sguardo magnetico a San Valentino

Jenna Ortega – Foto Instagram @valentino.beauty

Qualora delle labbra rosse siano davvero troppo, nulla vieta di puntare tutto sullo sguardo rendendolo seducente e magnetico grazie ad uno smokey oppure un cat-eyes: qui sarà l’eyeliner a giocare il ruolo fondamentale, da applicare con cura seguendo il personale taglio dell’occhio e da sfumare in un secondo momento mediante dell’ombretto nero oppure marrone servendosi di un pennello angolato.

Delle ciglia finte oppure del mascara restituiranno l’idea di sospirati – e sospiranti – occhi da cerbiatta. Infine, perché non ultimare la full-face con un tocco di rosa, affidando il compito ad un rossetto dello stesso colore?

Trucco total-pink per San Valentino

Gigi Hadid – Foto Instagram @gigihadid

Ed è esattamente su quest’ultima tonalità che verte la nostra ultima, romanticissima proposta make-up: seguendo la scia delle ultime tendenze trucco il punto focale dovrà essere una base viso radiosa, con i volumi e le ombre scolpiti sul volto nel posto giusto tramite uno strategico utilizzo di illuminante, terra e blush.

Le palpebre andranno poi accese con ombretti (in polvere o cremosi poco importa) scelti nei toni del rosa, meglio ancora se dal finish satin e luminoso. Stesso discorso per le labbra, vestite da un velo di gloss specchiato oppure da una generosa passata di rossetto nude dal sovratono rosato.