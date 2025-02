Ho scoperto un trucco geniale per avere patatine fritte croccantissime senza friggitrice!

Mangiare le patatine fritte, croccanti e anche più salutari, non è impossibile come potrebbe sembrare. C’è un metodo efficace, senza ricorrere all’uso della friggitrice.

Le patatine fritte e dorate sono amate da tutti. Nessuno è immune alla bontà di questo cibo. Generalmente, queste vengono preparate utilizzando una friggitrice che potrebbe essere difficile da pulire, oltre che ingombrante o poco pratica. Per fortuna, esiste un trucco geniale e semplice che può consentire di preparare delle ottime patatine fritte, anche super-croccanti.

Scopriamo il trucco geniale per avere delle patatine fritte croccantissime senza friggitrice. Di una bontà irresistibile, ricorrendo semplicemente a un accorgimento che fa risparmiare tempo e fatica, senza rinunciare al gusto.

Trucchi per patatine fritte croccanti senza friggitrice: il segreto che non ti aspetti

Il segreto per ottenere delle patatine fritte croccanti senza friggitrice sta nel modo di cuocerle e negli accorgimenti che fanno, effettivamente, la differenza. Prima di tutto, è importante scegliere il tipo di patate corretto: ci sono, ad esempio, quelle a pasta farinosa o a pasta gialla. Queste sono, infatti, ideali per le fritture, in quanto rilasciano meno umidità.

Dopo aver tagliato le patate a bastoncini, mettile in ammollo. Serve, infatti, immergerle in acqua fredda per circa mezz’ora, così da rimuovere l’amido in eccesso. Dopo l’ammollo, asciugale bene usando della carta da cucina o un panno. Una volta fatto ciò, condisci il tutto con sale e olio d’oliva, riponendo le patatine su una teglia rivestita con carta da forno. Non sovrapporle e cuocile, tranquillamente, in forno preriscaldato per circa 40 minuti a 200°, girandole a metà cottura. Così facendo, otterrai delle patatine croccanti e dorate senza ricorrere a una friggitrice!

Senza alcun dubbio, si tratta di un metodo più salutare proprio perché viene eliminato l’amido in eccesso e si evita la frittura. Sebbene siano irresistibili per il loro sapore e la loro croccantezza, le patatine fritte nella friggitrice assorbono molto olio, aumentando il contenuto di grassi saturi e le calorie contenute. Il consumo frequente di patatine fritte potrebbe, quindi, aumentare il rischio di obesità, malattie cardiovascolari e diabete (proprio per via dell’eccessivo contenuto di grassi). Nonostante questo, delle patatine preparate con questo trucco – mangiate non troppo spesso – non sono necessariamente dannose. Un metodo di cottura più leggero – come quella al forno – può diminuire significativamente l’assunzione di calorie e grassi. Scopri anche quando usare il forno statico o ventilato e alcuni contorni con le patate, idee per ricette veloci e sfiziose da provare.