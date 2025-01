Trucco occhi e matita nera: gli errori da non fare per uno sguardo ammaliante

Per un trucco occhi perfetto, non si può rinunciare alla matita nera. Bisogna, però, evitare di commettere alcuni errori.

Un trucco occhi perfetto può essere in grado di trasformare del tutto il nostro sguardo. In questo senso, se la matita nera non viene applicata in modo corretto, può compromettere l’intero make-up. Ci sono, infatti, alcuni errori che vanno evitati.

Occorre sapere come sfumare al meglio la matita nera, così come la giusta tecnica di applicazione di quest’ultima. Scopriamo di più sul trucco occhi e la matita nera, oltre gli errori da non fare per uno sguardo ammaliante.

Come truccare gli occhi con la matita nera: trucco occhi solo matita e mascara

Il trucco occhi solo matita e mascara è semplice, ma di grande impatto. Si tratta di una scelta perfetta per chi desidera ottenere uno sguardo intenso. Per prima cosa, occorre optare per una matita morbida, resistente e di buona qualità, che consente di tracciare una linea che non abbia sbavature in modo preciso. Si può cominciare dalla riga delle ciglia superiori, provando a rimanere il più possibile vicino alla base. Se si desidera un effetto più intenso, basta allungare la linea verso l’esterno dell’occhio.

Per un look più completo, si può applicare anche il mascara sia sulle ciglia superiori che sulle ciglia inferiori. Ad ogni modo – come detto – ci sono degli errori da evitare come l’uso di una matita che sia troppo spessa: una linea grossa, infatti, appesantirebbe gli occhi.

Come sfumare la matita occhi waterproof o senza pennello

Quando si parla di come sfumare la matita occhi waterproof, si sa che occorre farlo correttamente così da ottenere un look naturale e morbido il più possibile. Come detto prima, è necessario evitare degli errori comuni come, ad esempio, quello di agire in modo pesante, con linee troppo nette. Uno degli errori più comuni è proprio quello di sfumare la matita occhi senza pennello, con le dita: questo, infatti, non garantirebbe un risultato omogeneo. Allo stesso modo, andrebbero evitate spugne o altri strumenti.

La matita non andrebbe, inoltre, applicata in un’unica passata e tutto andrebbe, comunque, fissato con della polvere trasparente, così che il trucco non sbavi e duri tutta la giornata. Per una sfumatura impeccabile, bisogna agire velocemente, in special modo con una matita a lunga tenuta. Potreste prendere anche semplicemente un cotton fioc per sfumare la matita. Un ombretto in polvere può aiutare a ottenere una sfumatura migliore, aiutandovi con un pennellino. È consigliabile, però, evitare degli ombretti chiari in caso di palpebre affaticate, così gli ombretti metallici o gli ombretti perlati. Infine – come detto – non dimenticate di applicare il mascara, per un make- up occhi elegante. Scoprite di più anche sulla matita per le labbra e sulla matita agli occhi più duratura.