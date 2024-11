Trucco occhi più duraturo: come far durare la matita più a lungo

Per poter realizzare un make up coi fiocchi è possibile seguire gli innumerevoli tutorial presenti sul web, a partire dalla piattaforma Youtube a tutti i social network più gettonati del momento, come Instagram e Tik Tok. Non tutti, però, spiegano come poter far durare il trucco più a lungo.

Uno dei prodotti più utilizzati e amati dalle donne di tutte le età, e anche dalle teenager, è la matita nera. Come far durare la matita gli occhi più a lungo senza che coli durante il giorno? Ecco dei piccoli step da seguire per ottenere un trucco occhi molto più duraturo.

Come non far colare la matita occhi e farla durare più a lungo

Una matita che cola può dipendere da diversi fattori: sudore, stanchezza e talvolta anche scarsa qualità del prodotto.

Portare il trucco per tutto il giorno, specialmente se composto da mascara e ombretti vari, potrebbe affaticare proprio gli occhi, motivo per cui la matita poi tenderebbe a colare. In realtà è possibile eseguire alcune accortezze e fare in modo che il trucco duri più a lungo, ma una buona scelta dei prodotti è sicuramente uno step da non sottovalutare.

Per evitare, quindi, che il trucco coli prima del previsto, è importante scegliere con cura i prodotti da utilizzare sul viso. Rimedia una matita nera di qualità e vedrai che, senza fare chissà quali grandi passaggi, il tuo trucco occhi durerà molto più a lungo.

Detto ciò, esistono alcuni accorgimenti per far sì che la tua matita agli occhi sia più duratura. Dopo aver applicato la matita dovrai passare un po’ di ombretto della stessa tonalità sulla zona che hai appena trattato.

Quindi con un pennellino angolato accentua il colore della matita e fissa il pigmento in maniera più profonda. Trattandosi di una zona delicata è fondamentale picchiettare l’ombretto con poco prodotto alla volta.

Non è tutto, perché ti consigliamo di scegliere un prodotto waterproof così da poter definire lo sguardo senza correre il rischio di sbavature durante l’arco della giornata. Inoltre può tornare molto utile un fissante per il make up: ti basterà spruzzarlo su tutto il viso a make up completato e il risultato sarà più che soddisfacente!

In questo modo vedrai che il tuo trucco occhi ti regalerà molte più soddisfazioni e la matita non tenderà più a colare.