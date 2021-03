I segreti (da copiare) del trucco occhi di Kendall Jenner

Kendall Jenner ha il portentoso dono di ammaliare tutti semplicemente con uno sguardo. Il segreto? Oltre che nei suo favolosi occhi da cerbiatta, ovviamente sta tutto nel make-up.

Kendall Jenner infatti sa proprio il fatto suo in quanto a beauty look. La celeb infatti indossa sempre dei make-up che enfatizzano i suoi profondi occhi marroni, esaltano il suo sguardo e si sposano alla perfezione con la sua carnagione.

Scopriamo allora tutti i suoi segreti in fatto di trucco occhi, per provare realizzare a nostra volta i suoi make-up look (che potrete indossare anche se non avete gli occhi scuri).

Ecco i segreti dei make-up di Kendall Jenner

Quando pensiamo a Kendall Jenner, la prima cosa che ci salta alla mente sono i suoi occhi profondi e il suo guardo allungato e liftato. Ecco allora alcuni segreti e consigli per riprodurre da sole e casa nostra i make-up che la Jenner sfoggia nelle grandi occasioni.

Tanto eyeliner e mascara

Uno dei look occhi che Kendall indossa più di frequente è quello caratterizzato dall’uso di ombretti nude e tanto eyeliner e mascara.

Per realizzarlo stendete un ombretto color carne su tutta la palpebra mobile, poi aiutandovi con un ombretto marrone chiaro e un pennello da sfumatura, andate a dare intensità alla piega dell’occhio, sfumando per bene.

A questo punto potete passare all’applicazione dell’eyeliner (in penna, liquido o in gel, scegliete quello con cui vi trovate meglio), creando una bella linea spessa con codina all’angolo esterno dell’occhio. Per concludere, applicate tanto mascara, il risultato sarà fenomenale.

Kendall è una fan del make-up super nude

Un altro degli eye-look preferiti da Kendall Jenner è il make-up super nude, che può essere abbinato a labbra strong e intense o a labbra color carne, per creare un effetto make-up non make-up.

Anche questo look è davvero semplice da realizzare. Avrete bisogno soltanto di un paio di ombretti color carne (uno più chiaro e uno più scuro).

Cominciate applicando sulla palpebra mobile l’ombretto nude più chiaro e, per dare profondità allo sguardo, sfumatelo nella piega dell’occhio con quello più scuro. A questo punto concludete il vostro look super naturale con tanto, tanto mascara (se volete un effetto ancora più naturale optate per un mascara marrone). Anche in questo caso l’effetto sarà davvero wow.

Smokey marrone

Un altro preferito di Kendall Jenner è lo smokey sui toni del marrone. Il segreto di questo make-up consiste nello sfumare tanto. Per realizzarlo applicate su tutta la palpebra mobile un ombretto marrone intenso e portatelo fino alla piega dell’occhio, dove lo sfumerete aiutandovi con un ombretto color nude.

Applicate lo stesso ombretto marrone anche nella rima inferiore dell’occhio. A questo punto applicate una matita nera e tanto mascara. Per illuminare l’angolo interno potete applicare un ombretto color panna/ champagne.