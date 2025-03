Per uno sguardo magnetico il trucco occhi bold diventerà il tuo make up preferito

Come realizzare il trucco occhi bold, il make up di tendenza per la primavera estate 2025!

Desideri sfoggiare uno sguardo intenso e profondo con il trucco occhi bold? Realizzarlo non è poi così complicato, bisogna seguire però tutti gli step consigliati dalle make up artist.

Creare un effetto magnetico è molto semplice, rimedia i prodotti adatti alla realizzazione del make up bold e il risultato sarà a dir poco eccezionale.

Ti spieghiamo passo dopo passo come fare!

Trucco occhi bold: come realizzarlo step by step

Un nuovo make up di tendenza da sfoggiare durante la bella stagione, ideale sui look da sera per mettere in risalto lo sguardo. Come realizzare il trucco occhi bold?

Sta bene sugli occhi chiari e su quelli scuri, il trucco occhi bold è caratterizzato da una linea spessa di eyeliner che rende lo sguardo magnetico.

Proprio per questo motivo bisogna scegliere con cura l’eyeliner da usare: prediligi prodotti di qualità e soprattutto duraturi, se non lo hai mai applicato prima, ti consigliamo di fare delle prove così da migliorare la manualità. Infatti, per poter realizzare il trucco bold bisogna essere molto precisi, altrimenti il rischio di sbagliare diventa molto alto.

Se credi di non avere un’ottima manualità con il make up, prediligi i prodotti a penna, molto più pratici da usare. Per un risultato più armonioso, le make up artist consigliano il prodotto in gel, più difficile da usare. Per evitare sbavatura è importante scegliere prodotti waterproof!

Come realizzarlo? Esagerare è la parola d’ordine. Il termine “bold” sta per “grassetto”, quindi dovrai ottenere un trucco occhi ben marcato e intenso. Non avere paura di usare l’eyeliner, anzi! Dovrai creare una linea spessa e piena, così da ottenere un make up deciso.

Prepara il viso a ricevere il make up, quindi effettua prima la tua solita skincare giornaliera, poi applica il primer occhi per far durare il make up più a lungo.

Traccia la tua linea andando ad allungare l’occhio effetto cat eye, dopodiché riempi l’interno sempre con l’eyeliner. Puoi sbizzarrirti con le linee che più ti piacciono, lasciati ispirare dalle tendenze del momento per trovare il make up che rispecchia il tuo stile.

Non dimenticare di concludere con un tocco di mascara allungante e incurvante, le ciglia messe in risalto renderanno lo sguardo ancora più magnetico! Puoi anche rendere il trucco occhi più colorato andando ad aggiungere qualche punto luce: scegli glitter o ombretti dorati o argentati, il risultato sarà straordinario!