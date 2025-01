Con questo prodotto il tuo trucco occhi durerà molto più a lungo

Come far durare il trucco occhi più a lungo? Il primer ombretto potrebbe fare la differenza. Ecco come usarlo!

Far durare il make up più a lungo è molto più facile di quello che credi, esistono tantissime accortezze da non trascurare e soprattutto dei prodotti che ti aiutano a far durare il trucco per tutto il giorno.

Uno dei prodotti che non dovrebbe mai mancare nel tuo beauty case è il primer occhi. Questo tipo di prodotto deve essere sempre applicato prima della stesura dell’ombretto o della realizzazione di un qualsiasi make up occhi, ti spieghiamo subito come utilizzarlo e dove trovarlo!

Perché il primer ombretto potrebbe fare la differenza

Per far durare il make up più a lungo è importante scegliere prodotti di qualità. Per quanto riguarda invece il trucco per gli occhi è importante selezionare prodotti waterproof, quindi mascara e matite resistenti all’acqua.

Anche gli ombretti giocano un ruolo molto importante, se di scarsa qualità potrebbero svanire in men che non si dica e il tuo trucco occhi non avrà più l’effetto desiderato.

Esiste un modo per far durare il make up tocchi più a lungo per tutto il giorno, così da dover fare giusto qualche ritocco durante il giorno. Si tratta del primer occhi da mettere proprio prima dell’applicazione dell’ombretto. Come funziona?

Innanzitutto è importante preparare il viso a ricevere i prodotti della skincare quotidiana, quindi detergi il viso e idratalo o purificalo con creme e sieri vari. Dopodiché potrai procedere con la stesura del primer viso e dedicarti all’applicazione del fondotinta e del correttore.

Quando è il momento di truccare gli occhi dovrai andare ad applicare sulla palpebra il primer e stenderlo come se fosse una crema. Da Kiko Cosmetics, ad esempio, trovi un prodotto valido a meno di 10 euro.

Il pratico tubo con punta oftalmica ti permette di dosare e applicare il prodotto in maniera molto semplice, inoltre la texture è cremosa e favorisce non solo la stesura dell’ombretto ma anche il fissaggio. Il primer, quindi, prolunga la durata dell’ombretto e rende la sua stesura anche molto più semplice ed efficace!

Questo tipo di prodotto viene proposto da tantissimi brand e aziende del settore, quindi sarà facile trovarlo in qualsiasi negozio fisico oppure online!

Ora non ti resta che applicare il mascara e procedere con il resto del trucco, non perdere i nostri consigli su come far durare il mascara più a lungo!