Trucco Igari, il make up che sta spopolando sempre di più sui social

Sguardo più ampio e guance arrossate, che cos’è il trucco Igari e perché sta diventando così tanto famoso? Un make up virale sui social network, giovani ragazze e donne di tutte le età hanno deciso di proporre la loro versione del make up più famoso del momento.

La tecnica di trucco giapponese è facile da realizzare, il motivo per cui si chiama così è dovuto proprio alla sua ideatrice. La make up artist Igari Shinobu ha deciso di realizzare un trucco naturale ma allo stesso tempo malizioso che ricorda un po’ l’aspetto da hangover.

Ebbene sì, se hai presente come compare il volto di una persona che ha fatto serata con i postumi della sbornia, il trucco Igari è proprio ciò che lo rappresenta. Pochi elementi ma essenziali, per creare il rossore sulle guance basta davvero poco.

Ecco, quindi, come realizzare un trucco Igari per un look da sera semplice ma allo stesso tempo d’effetto e originale!

Igori make-up, è tendenza per quest’autunno inverno

Labbra e guance rosate, gli occhi da cerbiatta mettono in evidenza lo sguardo rendendolo più malizioso ma allo stesso tempo molto affascinante.

Un make up orientale che sta spopolando sempre di più in tutto il mondo, anche in Italia son tante le influencer e make up artist che hanno deciso di replicarlo per dare quel tocco di colore e stile in più ai loro look da giorno o da sera.

Per poter realizzare il trucco Igari basta seguire alcune accortezze. Innanzitutto una buona base è tutto quello che ci vuole, quindi detergi il viso con un buon prodotto e procedi con i classici step della skincare routine mattutina.

Dopodiché applica un primer sul viso per poter stendere il fondotinta nei migliori dei modi e soprattutto per farlo durare più a lungo.

Quindi procedi o con un fondotinta dalla texture leggera o direttamente con una BB cream. A questo punto dovrai applicare sulle guance il blush cremoso o in stick, così da ottenere l’effetto rosato, caratteristica principale del trucco Igari.

Ingrandisci gli occhi andando a realizzare una codina verso l’esterno (quindi non verso l’alto) con l’aiuto di una matita nera o di un eyeliner. Allarga lo sguardo con una matita color carne per la rima interna. Scegli un sottotono rosato per l’ombretto, quindi applicalo sulla palpebra e concludi con un finish lucido e luminoso.

Non dimenticare di applicare uno dei migliori mascara per ciglia e il gioco è fatto. Il trucco Igari è pronto per essere sfoggiato!