Trucco Halloween vampira: tutorial semplice e d’effetto

La notte più paurosa dell’anno è alle porte e in previsione della sera delle streghe tutti si travestono in qualcosa di spaventoso, le alternative per i costumi più belli di Halloween sono tantissime, e perché non riprodurre anche un trucco originale ed accattivante? Una vampira affascinante e spaventosa allo stesso tempo, una bellissima creatura della notte. Il make up è un passaggio fondamentale per un perfetto travestimento. In poche mosse è possibile realizzare un look semplice ma scenografico, che tu sia un’esperta di make-up o meno abbiamo l’idea che fa per te!

Seguiamo il tutorial di questo trucco per halloween, davvero semplice e veloce da realizzare a casa. Potrete trovare la giusta ispirazione sia per voi che per le più piccoline.

Trucco da vampira semplice e veloce

Foto Pinterest | soul viote

Per realizzare un make-up da vampira impeccabile bisogna iniziare dalla base, prima di tutto stendere un fondotinta chiaro per uniformare l’incarnato e dare un effetto pallido. Andiamo poi a scolpire gli angoli del viso con un bronzer ed infine un tocco di illuminante.

Per gli occhi vi basterà tirare fuori gli ombretti più scuri che avete, stendete abbondantemente il nero sulla palpebra mobile e sfumate verso l’esterno con il bordeaux. Infine picchiettate del rossetto rosso scuro sulle labbra uscendo senza paura fuori dal contorno ed il trucco è completo!

Make-up da vampira sexy

Foto Pinterest | Stylecaster

Se volete ricreare un make-up da vampira affascinante e sensuale dovete concentrarvi sull’enfatizzare occhi e labbra. Lo smokey eyes è ciò che fa per voi, sfumate il nero ed il rosso andando ad allungare la forma dell’occhio verso l’esterno, applicate poi delle ciglia finte per rendere lo sguardo ancora più intenso. Per le labbra il segreto, oltre ad un rossetto rosso scuro, è ricreare un effetto glossy, applicate perciò un lucidalabbra a lunga tenuta.

Trucco da vampira per bambini

Foto Pinterest | Elisabeth R

Il trucco da vampira per le più piccole è molto semplice da realizzare, sarà sufficiente utilizzare un fondotinta ed una cipria molto chiari, un ombretto nero da sfumare su tutta la palpebra ed infine del rossetto rosso per ricreare l’effetto delle goccioline di sangue ai lati della bocca.