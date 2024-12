Il make up gotico è tornato, ecco come realizzarlo in poche mosse

Non c’è una via di mezzo, o lo ami o lo odi: il trucco dark torna di tendenza per il nuovo anno e ti permetterà di sfoggiare un look insolito dal carattere determinato e sbarazzino. Come fare il trucco dark?

In poche e semplici mosse potrai realizzare sul tuo viso uno dei make up più belli del momento, da sfoggiare in occasioni particolari in cui non è previsto un determinato dress code.

Per un buon trucco dark, però, è importante saper scegliere con cura anche l’outfit. Opta per un look dai toni scuri e abiti con dettagli che non lasciano passare inosservate, potrebbe diventare uno dei tuoi outfit preferiti dell’inverno. Ecco, quindi, come fare il trucco dark!

Trucco dark, come farlo? Il ritorno del make up gotico

Il trucco dark, conosciuto anche come trucco gotico, è una tendenza tornata in auge dopo aver lasciato spazio a nuances più delicate e chiare come il make up nude o il classico e tanto amato smokey eyes.

Un make up in stile anni Ottanta, oggi si sfoggia con dettagli più contemporanei e permette di mettere in risalto non solo lo sguardo, ma anche le labbra. Come fare il trucco dark? Innanzitutto è importante partire da una buona base, quindi prepara la pelle a ricevere i prodotti con una buona skincare quotidiana.

A questo punto dovrai optare per tonalità chiare, così da ottenere una pelle effetto vampiro. Non esagerare perché l’obiettivo non è quello di ottenere un make up di Halloween! Quindi procedi con una buona base chiara e fissa il tutto con della cipria.

Dopodiché dovrai procedere con il trucco occhi. Qui puoi decidere quale tipo di tecnica mettere in pratica, ad esempio puoi optare per cat eye più marcato e rimanere quindi al passo con le tendenze. In alternativa puoi optare per qualcosa di più semplice andando a marcare lo sguardo con della matita nera e un tratto spesso di eyeliner.

Non dimenticare il mascara, scegli un prodotto in grado di dare volume alle ciglia e di renderle molto più lunghe! Non perdere la nostra guida sui migliori mascara sotto i 30 euro.

Per quanto riguarda le labbra puoi scegliere tra un classico rossetto nero o un rossetto tendente al viola o al bordeaux. Il finish può essere sia lucido che opaco, quindi scegli la tinta labbra che più ti piace e sfoggia il tuo trucco dark con stile!