Come truccarsi a 40 anni e mostrare tutto il proprio fascino

Per una make-up addicted il trucco non costituisce esclusivamente una furba strategia per correggere o camuffare quelle che sono comunemente considerate imperfezioni, bensì un mezzo creativo di cui servirsi per esaltare la propria personale bellezza, esprimendo personalità e sfoggiando in ogni occasione una differente versione di sé. Sì, anche una volta raggiunti i fatidici 40 anni.

Con il tempo non sono però soltanto le nostre caratteristiche fisiche a cambiare lentamente ma, con esse, anche le tecniche (e le accortezze) adatte a valorizzarle al meglio. Quali sono? Per scoprirlo continua pure a leggere.

Penelope Cruz – Foto Instagram @penelopecruzoficial

Punta tutto su una base viso radiosa

Non ci stancheremo mai di dirlo: quando si tratta della riuscita di un’impeccabile base viso, il ruolo fondamentale è quello svolto da una diligente skincare routine che sia costante nel tempo. Ciò non garantirà soltanto che la pelle del volto si mostri luminosa e profondamente nutrita, ma contrasterà l’inasprirsi delle rughe d’espressione rallentandone inoltre la comparsa.

Dopo aver applicato una ricca crema a seconda delle proprie personali esigenze, si dovrà procedere a stendere un fondotinta dalla formula idratante e dalla texture sottile, così come per il correttore che dovrà essere luminoso. La cipria è concessa, purché sia anch’essa impalpabile ed utilizzata con parsimonia mentre blush ed illuminante andranno preferiti privi di glitter eccessivamente evidenti.

Valorizza lo sguardo con le tue tonalità preferite

Per quanto concerne il trucco occhi, non esiste alcuna regola non scritta che vieti di spaziare con le tonalità d’ombretto: il segreto sta nel prediligere finiture opache, satinate e senza brillantini massicci i quali potrebbero evidenziare eventuali prime rughette e/o linee d’ espressione appesantendo inevitabilmente lo sguardo. Importantissime poi le sopracciglia, da definire con appositi prodotti al fine di restituire l’apparenza di un occhio più liftato.

Labbra più rimpolpate con il lipgloss

Infine, per terminare degnamente un trucco perfetto a 40 anni si dovrà optare per lipgloss e rossetti satin in modo da ottenere labbra più piene, voluminose e ben definite grazie anche alla matita.