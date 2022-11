Gli anni ’90 hanno dato il via a un sacco di tendenze della moda che rimangono popolari fino ad oggi. Alcune delle quali ultimamente sono alla ribalta, come il make-up oppure i gioielli di tendenza. Ma se per alcuni aspetti della moda il ritorno è gradito, altri look più popolari del decennio 90 non dovrebbero mai più tornare.

Le tendenza out degli anni 90

I trend anni ’90 che non dovrebbero più ritornare – Foto Pinterest/ shopmelissa.com

Sono anni che hanno regalato molte novità, alcune decisamente da non ripetere. Un esempio, le punte smerigliate che si ottenevano decolorando le estremità dei capelli. Una moda che ha coinvolto tutti, da David Beckham a Justin Timberlake. Ma sebbene in quegli anni non ci si preoccupasse degli uomini che infrangevano le norme di genere convenzionali, ad oggi le punte smerigliate non sembrano essere un granché.

Altra tendenza decisamente out sono le scarpe Jelly. Popolari tra i bambini ma anche tra gli adulti. Indossare scarpe di plastica per tutta la giornata non era una scelta molto pratica. Senza parlare del cattivo gusto.

Dello stesso stile per niente carino, i pantaloni Hammer, stretti alla caviglia e larghi intorno alle cosce, un vero e proprio emblema della cultura degli anni ’90. Col senno di poi, il capo di abbigliamento meno lusinghiero mai disegnato.

A dar vita ad una delle tendenze più brutte e scomode di quegli anni ci hanno pensato le Spice Girls: le scarpe con la zeppa di cui era il maggiore simbolo Emma Bunton. Erano scomode, pericolose e rendevano decisamente goffa chi le indossava.

La peggiore tendenza degli anni 90, restano senza dubbio, le sopracciglia troppo depilate. La moda in quegli anni vedeva le sopracciglia quasi inesistenti, strappate fino a quando non erano quasi del tutto sparite e poi ridisegnate con una linea super sottile. Per fortuna, ad oggi è molto più popolare sfoggiare delle sopracciglia ben visibili, scongiurando il pericolo di un ritorno della sopracciglia quasi invisibile.