Trattamento alla cheratina: tutto quello che devi sapere a riguardo

Uno dei trattamenti che puoi trovare in un salone di parrucchieri, il trattamento alla cheratina è sempre più richiesto e soprattutto sempre più ricercato dalle donne di tutte le età. Di cosa si tratta esattamente e perché potrebbe tornare utile in tantissimi casi per la cura della chioma?

Bisogna innanzitutto sapere che il trattamento alla cheratina è consigliato solamente per una tipologia di capello, ovvero una struttura crespa e danneggiata che sia alla ricerca di una chioma liscia, sana e più forte.

Come funziona esattamente? Ecco tutto quello che devi sapere riguardo il trattamento alla cheratina se stai prendendo in considerazione l’idea di richiederlo al tuo parrucchiere di fiducia!

Cos’è il trattamento alla cheratina e perché potrebbe tornarti utile

Prima di capire perché il trattamento alla cheratina potrebbe fare al caso tuo, è doveroso fare un passo indietro e capire cosa sia esattamente la cheratina. Stiamo parlando di una sostanza che viene prodotta naturalmente dal corpo, nel momento in cui inizia a scarseggiare però i danni sono ben evidenti.

Capelli spenti, sfibrati e danneggiati, un trattamento potrebbe aiutare a far tornare i capelli in salute solo se accompagnati da un’ottima hair care routine. Il tipo di trattamento di cui stiamo parlando può essere effettuato da mani esperte come quello dell’hairstylist. Innanzitutto esistono due tipologie di trattamenti, ovvero il trattamento ristrutturante e quello lisciante.

Il primo serve per riparare i capelli danneggiati senza toccare però la loro forma naturale, quindi può essere effettuata anche su una chioma riccia in quanto risulterà più luminosa, meno crespa e i ricci saranno sicuramente molto più robusti. La durata del trattamento può variare in base a tantissimi fattori, solitamente però non dovrebbe durare più di 4 mesi.

Il secondo trattamento, invece, va comunque a riparare i danni dei capelli ma allo stesso tempo li rende lisci e ben stirati. Ovviamente si tratta di un trattamento più impegnativo, motivo per cui è fondamentale affidarsi a un professionista competente e che sia in grado di effettuare il trattamento lisciante senza arrecare danni al capello.

I costi possono variare in base alla situazione del capello e altri fattori, solitamente per un trattamento alla cheratina si può spendere dai 100 fino ai 400 euro.

Se credi che possa tornare utile per i tuoi capelli, chiedi consiglio al tuo parrucchiere di fiducia. Saprà sicuramente indicarti il trattamento più efficace in base alle tue esigenze. Ricordati di prenderti cura della tua chioma con prodotti di qualità così da evitare il più possibile di danneggiare le lunghezze e la radice con prodotti aggressivi!